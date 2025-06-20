Долар виріс попри «шторм» на валютних ринках — Finance.ua

Долар виріс попри «шторм» на валютних ринках Сьогодні 12:05 — Валюта

Долар виріс попри «шторм» на валютних ринках

У п’ятницю долар наблизився до найбільшого тижневого зростання за понад місяць. Головна причина — зростання геополітичної напруги на Близькому Сході. Конфлікт між Ізраїлем та Іраном, а також побоювання щодо можливих ударів США по Ірану спричинили підвищений попит на традиційні «тихі гавані», серед яких — долар США.

Про це пише Reuters.

Очікується, що індекс долара, який відображає силу валюти щодо шести основних конкурентів (євро, єна, франк тощо), за тиждень може зрости на 0,45%.

Посилення долара впливає на всі класи активів: від нафти та золота — до акцій і облігацій на ринках, що розвиваються. А подальша ескалація конфлікту на Близькому Сході може суттєво переформатувати глобальну економічну карту найближчими тижнями.

Білий дім готується до рішень

Видання пише, що Білий дім заявив, що президент США Дональд Трамп протягом наступних двох тижнів прийме рішення щодо того, чи приєднуватися до Ізраїлю у війні.

Це допомогло заспокоїти знервованих інвесторів, стурбованих неминучою атакою США на Іран. Хоча ця заява частково заспокоїла ринки, загальний страх перед ескалацією війни зберігається.

Нафта дешевшає, але ризики зростають

Попри зниження цін на нафту марки Brent на понад 2%, барель торгується на рівні 77 доларів — близький показник до січневого піку. Це знову підвищує інфляційні ризики для центральних банків у різних регіонах, які борються з потенційним впливом тарифів США на їхню економіку.

Читайте також Центробанки світу масово переходять на золото: долар втрачає позиції

«Зростання цін на нафту створює невизначеність щодо інфляції в той час, коли зростання послаблюється», — зазначила Чару Чанана, головна інвестиційна стратегиня Saxo.

Валюти: хто в плюсі, а хто — у мінусі

Євро зріс на 0,24% — до $1,1527.

Японська єна додала 0,1% (до $145,35), підкріпившись кращими даними щодо інфляції та очікуваннями підвищення ставки Банком Японії.

Швейцарський франк залишився на рівні $0,816, але зазнав найбільшого тижневого падіння з квітня — на тлі зниження ставки до 0%.

Читайте також Швейцарія зафіксувала дефляцію вперше за чотири роки

Австралійський та новозеландський долари зросли на 0,1% кожен.

Фунт стерлінгів піднявся на 0,2% — до $1,349.

Норвезька крона втратила понад 1% після неочікуваного зниження ставки на 25 б.п. Банком Норвегії.

Крім того, цього тижня Федеральна резервна система США залишила в силі прогноз на два зниження ставок до кінця року. Проте голова ФРС Джером Пауелл наголосив, що не варто надто покладатися на ці орієнтири. Така позиція була сприйнята ринками як «яструбина», що також сприяло зміцненню долара.

Попереду — невизначеність

Окрім геополітики, ринки тривожать можливі нові американські мита, які можуть уразити глобальне зростання, витрати компаній і прибутковість. Ці фактори чинять суперечливий тиск на долар, який з початку року загалом втратив близько 9%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.