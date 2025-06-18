Центробанки світу масово переходять на золото: долар втрачає позиції — Finance.ua

Центробанки світу масово переходять на золото: долар втрачає позиції Сьогодні 08:02 — Банківські метали

Центробанки світу масово переходять на золото: долар втрачає позиції

Центральні банки по всьому світу очікують, що в найближчі п’ять років частка золота в їхніх міжнародних резервах зросте, тоді як обсяг доларових активів — навпаки, зменшиться.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Всесвітньою радою із золота (World Gold Council, WGC).

Дослідження проводилось з 25 лютого до 20 травня 2025 року. У ньому взяли участь 73 центральні банки.

76% з них вважають, що їхні золоті резерви збільшаться у п’ятирічній перспективі (торік таких було 69%).

Майже 75% респондентів прогнозують скорочення доларових активів у резервах — у 2024 році такої думки дотримувались 62%.

Чому попит на золото зростає? За останні три роки інтерес центробанків до золота різко зріс — попри його подорожчання. Ціна на золото встановила історичний рекорд у квітні 2025 року, коли досягла позначки 3500 доларів за унцію. Це на 95% вище, ніж у лютому 2022 року — саме тоді, коли розпочалося повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Кризовий дорогоцінний метал

«Показники золота під час кризи, диверсифікація портфеля і хеджування інфляції є ключовими темами, що визначають плани щодо накопичення більшої кількості золота в наступному році», — йдеться в пресрелізі WGC.

За даними WGC, за останні три роки центральні банки накопичували понад 1000 тонн золота. Це являє собою значне зростання порівняно із середнім показником у 400−500 тонн у попередньому десятилітті.

«Це помітне прискорення темпів накопичення відбулося на тлі геополітичної та економічної невизначеності», — заявили у WGC.

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За даними опитування WGC, рекордні 95% респондентів вважають, що золоті резерви центральних банків збільшаться протягом наступних 12 місяців, порівняно з 81% минулого року. Опитування також показало, що Банк Англії залишається найпопулярнішим місцем зберігання золотих резервів.

За даними дослідження, 59% центральних банків назвали потенційні торговельні конфлікти і тарифи важливими для управління своїми резервами.

«Більша частина цих даних надійшла з країн з ринком, що формується, та економікою, що розвивається, — 69%, — ніж з країн з розвиненою економікою — 40%», — повідомив WGC.

Резервні валюти

На долар припадало близько 58% світових валютних резервів станом на кінець 2024 року. Хоча це на 10 процентних пунктів менше, ніж десятиліття тому, частка євро не збільшилася з приблизно 20%. Замість цього виграли менш великі валюти.

Як свідчать дані ЄЦБ, золото обійшло євро та стало другим за значенням резервним активом центральних банків у світі. Його популярність зросла на тлі рекордних закупівель та стрімкого подорожчання, а також через зростання попиту як на інструмент захисту від санкцій.

Згідно з останніми даними Європейського центробанку, золотовалютні резерви центральних банків, які досягли піку в 38 000 тонн у середині 1960-х років, знову зросли, досягнувши 36 000 тонн у 2024 році.

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