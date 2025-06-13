Центробанки повертаються до золота: запаси сягнули рівня 1965 року — FT Сьогодні 09:11 — Банківські метали

Центробанки повертаються до золота: запаси сягнули рівня 1965 року — FT

Золото обійшло євро та стало другим за значенням резервним активом центральних банків у світі. Його популярність зросла на тлі рекордних закупівель та стрімкого подорожчання, а також через зростання попиту як на інструмент захисту від санкцій.

Про це повідомляє Financinal Times з посиланням на дані Європейського центрального банку (ЄЦБ).

«Центральні банки продовжували накопичувати золото рекордними темпами», — написав ЄЦБ, додавши, що 2024-й рік став третім поспіль роком, коли центробанки купляли понад тисячу тон золота.

Згідно зі звітом ЄЦБ, у 2024 році:

на частку долара США припадало 46% світових офіційних резервів,

на золото — 20%,

на євро — 16%.

Згідно з останніми даними Європейського центробанку, золотовалютні резерви центральних банків, які досягли піку в 38 000 тонн у середині 1960-х років, знову зросли, досягнувши 36 000 тонн у 2024 році.

«Центральні банки в усьому світі зараз мають майже стільки ж золота, скільки вони мали в 1965 році», — йдеться у звіті ЄЦБ.

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Зазначається, що від початку року ціна золота зросла на 27%, досягнувши історичного максимуму — 3500 доларів за тройську унцію (близько 112,5 долара за грам). Зростання попиту на золото спричинили кілька факторів — передусім суттєве подорожчання металу та загострення геополітичної ситуації у світі.

Як зазначено у звіті ЄЦБ, попит на золото як резервний актив різко підскочив після 2022 року та досі залишається на високому рівні. Купівля золота дедалі частіше розглядається як засіб захисту від можливих санкцій, зокрема від замороження фінансових активів.

Найактивніше поповнювали свої золоті запаси протягом останніх трьох років держави, які мають тісні геополітичні зв’язки з Китаєм і рф. За даними Всесвітньої ради по золоту, найбільшими покупцями минулого року були Індія, Китай, Туреччина і Польща.

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УНІАН За матеріалами:

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