Долар може втратити статус «безпечної гавані» через удари Ізраїлю по Ірану — Bloomberg — Finance.ua
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Долар може втратити статус «безпечної гавані» через удари Ізраїлю по Ірану — Bloomberg

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Долар може втратити статус «безпечної гавані» через удари Ізраїлю по Ірану — Bloomberg
Долар може втратити статус «безпечної гавані» через удари Ізраїлю по Ірану — Bloomberg
Статус долара США як «тихої гавані» опинився під загрозою після ударів Ізраїлю по Ірану, які викликали побоювання щодо ширшого конфлікту на Близькому Сході.
Про це пише Bloomberg.
Після того, як Ізраїль завдав ударів по об’єктах ядерної програми Ірану, спершу долар відхилився від історичних норм і впав. Пізніше американська валюта продемонструвала незначне зростання, але, за даними Bloomberg, її вартість залишається близькою до трирічного мінімуму. Незначному відновленню, як зазначають аналітики, посприяла позиція США як найбільшого у світі виробника нафти, адже ф’ючерси на сиру нафту зросли на 13%.
Аналітики заначають, що на ринку домінує песимізм.
«Долар має торгуватися набагато вище, виходячи з подій, що відбулися протягом ночі, але тенденція в тому, щоб завжди бачити склянку наполовину порожньою. Це ще одне свідчення втрати доларом статусу безпечної гавані», — сказав валютний стратег ING Франческо Песоле.
Долар може втратити статус «безпечної гавані» через удари Ізраїлю по Ірану — Bloomberg
Аналітики вважають, що долар міг би виграти від зростання цін на нафту, але можливість подальшої ескалації між Ізраїлем та Іраном, а також ризик розширення конфлікту, підривають довіру до валюти як «притулку для інвестицій».
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Видання пише, що долар зазнав тиску протягом останніх місяців через торговельну війну президента Дональда Трампа, яка призвела до падіння низки американських активів — від акцій до казначейських облігацій, що значно вдарило по валюті. Індекс долара Bloomberg цього року знизився приблизно на 8%.
Аналітик Vantage Markets Хебе Чен підкреслює, що статус «безпечної гавані» базується на трьох китах: економічній стабільності, ліквідності та довірі. Проте тенденції цього року свідчать про проблеми долара за всіма трьома пунктами.

Що далі?

Обговорення статусу долара як інвестиційної гавані тривають. За словами Шокі Омори, головного стратега Mizuho Securities Co. у Токіо, дедалі більше клієнтів задають питання та аналізують роль долара у своїх інвестиційних портфелях.
«В залежності від того, як адміністрація Трампа відреагує на атаки — наприклад, чи дасть сигнал про можливу подальшу участь — існує ризик подальшого падіння вартості казначейських облігацій та долара», — зазначив експерт.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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