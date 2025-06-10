Політика сильної гривні: що буде з курсом долара найближчим часом — Finance.ua
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Політика сильної гривні: що буде з курсом долара найближчим часом

Валюта
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Політика сильної гривні: що буде з курсом долара найближчим часом
Політика сильної гривні: що буде з курсом долара найближчим часом
Національний банк України зміцнив курс гривні, попри валютний дефіцит і масштабні інтервенції.
Про це йдеться в щотижневій аналітиці ICU.
За чотири робочі дні минулого тижня дефіцит валюти на ринку збільшився майже на 11% і досяг $430 мільйонів. Основним чинником стало зростання попиту в роздрібному сегменті — чиста купівля валюти населенням подвоїлася, сягнувши $46 мільйонів. На міжбанку зростання було скромнішим — лише 2,5%, або майже $10 мільйонів, до $384 мільйонів.

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НБУ продовжив інтервенції. Національний банк продав із резервів ще $639 мільйонів, як і тижнем раніше.
Попри збереження дефіциту валюти, НБУ зміцнив офіційний курс гривні. Спочатку до трохи нижче 41,5 грн за долар, а в п’ятницю — до 41,4 грн/$. За тиждень гривня зміцнилася на 0,3%. Готівковий курс у системно важливих банках майже не змінився й тримався в межах 41,1−41,7 грн/$.
Графік: ICU
Графік: ICU
Оцінка аналітиків
На думку аналітиків ICU, НБУ залишається головним продавцем валюти на ринку та не поспішає послаблювати гривню. Його влаштовують нинішні обсяги інтервенцій, які близькі до середніх значень останніх двох років.
Політика сильної гривні, ймовірно, збережеться і в найближчі місяці. Зростання купівлі валюти населенням на початку місяця експерти пов’язують із оновленням лімітів на онлайн-операції.
Нагадаємо, за даними НБУ, у травні чистий попит на іноземну валюту на міжбанку збільшився на тлі сезонного скорочення виручки від експорту. У відповідь на це НБУ збільшив обсяг інтервенцій на валютному ринку до 2,9 мільярда доларів США. Проте чистий попит на іноземну валюту з боку населення, навпаки, зменшився — до приблизно 0,2 мільярда доларів у квітні й травні, порівняно з 1,5 мільярда доларів у січні. Це пов’язано зі зростанням інтересу до гривневих фінансових інструментів та незначними змінами курсу.
Очікується, що різких змін у монетарній політиці не буде, а курс долара коливатиметься в помірних межах. Крім того, НБУ надалі дотримуватимуться режиму керованої гнучкості, зазначав раніше банкір Сергій Мамедов.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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