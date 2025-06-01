Найближчим часом очікуються помірні коливання курсу без потрясінь — банкір Сьогодні 19:05 — Валюта

Найближчим часом очікуються помірні коливання курсу без потрясінь — банкір

Очікується, що різких змін у монетарній політиці не буде, а курс долара коливатиметься в помірних межах. Крім того, НБУ надалі дотримуватимуться режиму керованої гнучкості.

Про це повідомив банкір Сергій Мамедов, передає «Телеканал 24».

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За його словами, на сьогодні українські банки мають достатній запас міцності для того, щоб уникнути негативних сценаріїв.

Відтак, у найближчі 2 — 3 місяці монетарна політика навряд чи зазнає суттєвих змін, адже інфляційний пік майже подолано.

«Отже, продовжиться розвиток депозитів і кредитування, ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною», — повідомляє експерт.

Мамедов додав, що варто очікувати помірних коливань курсу, але без різких потрясінь.

НБУ реалізує стратегію керованої гнучкості — і це означає, що жодних «землетрусів» на валютному ринку не буде.

Довідка Finance.ua:

аналітики інвесткомпанії Dragon Capital оновили валютний прогноз, знизивши очікуваний курс гривні на кінець 2025 року до 44 грн/дол. замість попередніх 45 грн/дол.;

міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні до 2030 року. Долар коштуватиме 50 гривень лише у 2029 році;

на думку економіста Олега Пендзина, Нацбанк буде свідомо тримати трохи менший курс. Він вважає, що середньорічний буде приблизно 43−44 грн, а до кінця року може зрости до 46−46,5 грн.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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