Найближчим часом очікуються помірні коливання курсу без потрясінь — банкір
Очікується, що різких змін у монетарній політиці не буде, а курс долара коливатиметься в помірних межах. Крім того, НБУ надалі дотримуватимуться режиму керованої гнучкості.
Про це повідомив банкір Сергій Мамедов, передає «Телеканал 24».
За його словами, на сьогодні українські банки мають достатній запас міцності для того, щоб уникнути негативних сценаріїв.
Відтак, у найближчі 2 — 3 місяці монетарна політика навряд чи зазнає суттєвих змін, адже інфляційний пік майже подолано.
«Отже, продовжиться розвиток депозитів і кредитування, ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною», — повідомляє експерт.
Мамедов додав, що варто очікувати помірних коливань курсу, але без різких потрясінь.
НБУ реалізує стратегію керованої гнучкості — і це означає, що жодних «землетрусів» на валютному ринку не буде.
Довідка Finance.ua:
- аналітики інвесткомпанії Dragon Capital оновили валютний прогноз, знизивши очікуваний курс гривні на кінець 2025 року до 44 грн/дол. замість попередніх 45 грн/дол.;
- міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні до 2030 року. Долар коштуватиме 50 гривень лише у 2029 році;
- на думку економіста Олега Пендзина, Нацбанк буде свідомо тримати трохи менший курс. Він вважає, що середньорічний буде приблизно 43−44 грн, а до кінця року може зрости до 46−46,5 грн.
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