НБУ зменшив інтервенції на 18% до $618 млн: який очікувати курс — Finance.ua
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НБУ зменшив інтервенції на 18% до $618 млн: який очікувати курс

Валюта
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НБУ зменшив інтервенції на 18% до $618 млн: який очікувати курс
НБУ зменшив інтервенції на 18% до $618 млн: який очікувати курс
Минулого тижня офіційний курс гривні залишався майже незмінним попри незначне збільшення дефіциту валюти. Національний банк зменшив інтервенції на 18% до $618 млн, однак фактична потреба в них минулого тижня була значно меншою.
Про це йдеться в щотижневом огляді ICU.
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За чотири дні тижня дефіцит валюти зріс лише на 11% до $362 млн, тож великі тижневі інтервенції пояснюються дефіцитом попереднього тижня.
За підрахунками, найбільший обсяг інтервенцій був у понеділок і склав трошки менше $300 млн, хоча дефіцит валюти на ринку цього дня був лише $24 млн.
Тож збільшеними інтервенціями в понеділок НБУ компенсував банкам валюту, продану клієнтам ще в п’ятницю, адже дефіцит валюти в той день сягнув майже $250 млн.
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Курс

За підсумками тижня НБУ залишив офіційний курс гривні майже незмінним 41,51 грн/$. Готівковий курс у системно важливих банках також залишився незмінним на рівні 41,2−41,7 грн/$.
НБУ зменшив інтервенції на 18% до $618 млн: який очікувати курс
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Нагадаємо, через введені президентом США Дональдом Трампом імпортні мита, світова економіка зіткнулася з високою невизначеністю. Так, індекс невизначеності США зараз вищий, ніж за часи глобальної фінансової кризи. За таких тарифів, впроваджених Трампом та його командою, світова економіка як мінімум загальмує своє зростання цього року. Про це під час щорічного Invest Talk Summit 2025 заявив керівник департаменту корпоративного аналізу ICU — Олександр Мартиненко.
За його словами, невизначеність — це погано, бо інвестори не поспішають інвестувати, а суспільство не поспішає споживати. Тому, ринки на це реагують дуже погано. Як наслідок, значні зміни відбуваються у настроях інвесторів у всьому світі, адже маємо сильний удар по репутації американських фінансових та ринкових активів.
Утім, попри чималі для України проблеми, міжнародні резерви НБУ на хороших та стабільних позиціях від 2023 року. Наприкінці цього року вони можуть навіть сягнути до 60 млрд доларів. Якщо брати до уваги прогноз гривні до долара, то на думку фахівця, він становитиме 43−44 грн.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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