МВФ суттєво покращив прогноз щодо курсу долара в Україні — Finance.ua
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МВФ суттєво покращив прогноз щодо курсу долара в Україні

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МВФ суттєво покращив прогноз щодо курсу долара в Україні
МВФ суттєво покращив прогноз щодо курсу долара в Україні
Міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні до 2030 року. Долар коштуватиме 50 гривень лише у 2029 році.
Про це йдеться у звіті World Economic Outlook (квітень 2025 року).
Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:
  • 2025 рік — 42,5 грн/дол. (прогноз за жовтень минулого року — 45,0 грн/дол.);
  • 2026 рік — 45,6 грн/дол. (попередній прогноз — 46,8 грн/дол.);
  • 2027 рік — 47,5 грн/дол. (попередній прогноз — 48,6 грн/дол.);
  • 2028 рік — 48,9 грн/дол. (попередній прогноз — 50,2 грн/дол.);
  • 2029 рік — 50,1 грн/дол. (попередній прогноз — 51,7 грн/дол.);
  • 2030 рік — 51,6 грн/дол.
Нагадаємо, водночас МВФ погіршив прогноз щодо зростання економіки України у 2025 році до 2,0% (у жовтневому прогнозі показник був на рівні 2,5%).
Очікується, ВВП України зросте у 2026 році на 4,5%, у 2027 році зростання буде на рівні 4,8%.

Довідка Finance.ua:

  • згідно з опитуванням НБУ, банкіри, домогосподарства та фінансові аналітики очікують зростання курсу долара до гривні протягом наступних 12 місяців. Фінансові аналітики у квітні 2025 року очікують курс через 12 місяців 44,75 грн/долар. Це вище за попередній прогноз за лютий (45,27 грн/долар);
  • експерти також звертають увагу на зміну тенденції обрання українцями валюти. Традиційно в Україні долар становив приблизно 90% ввезеної валюти, однак останнім часом відчутно зріс інтерес до євро, а тому на долар припадає вже близько 75% «імпорту» кешу;
  • на думку економіста Олега Пендзина, Нацбанк буде свідомо тримати трохи менший курс. Він вважає, щосередньорічний буде приблизно 43−44 грн, а до кінця року може зрости до 46−46,5 грн.
За матеріалами:
РБК-Україна
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