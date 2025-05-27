Євро може замінити долар: голова ЄЦБ закликала реформувати економіку єврозони — Finance.ua
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Євро може замінити долар: голова ЄЦБ закликала реформувати економіку єврозони

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Євро може замінити долар: голова ЄЦБ закликала реформувати економіку єврозони
Євро може замінити долар: голова ЄЦБ закликала реформувати економіку єврозони
Євро може замінити долар і принести ЄС велику вигоду, якщо уряди зможуть зміцнити фінансову архітектуру і систему безпеки блоку, заявила глава ЄЦБ Крістін Лагард. Через нестабільну економічну політику США інвестори скорочують вкладення в доларові активи, але обирають золото, бо не бачать у євро надійної заміни.
Про це пише Reuters.
Євро має шанс стати глобальною валютою, але для цього потрібні глибокі зміни, сказала Лагард, виступаючи в Hertie School у Берліні 26 травня. Вона наголосила на необхідності створення єдиного й ліквідного ринку капіталу, зміцнення правової бази та розвитку безпекових можливостей ЄС.

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Частка долара в міжнародних резервах знизилася до 58%, найнижчого рівня за десятиліття, тоді як євро займає лише 20%. Лагард наголосила, що інвестори, особливо державні, шукають валюти країн із сильною геополітичною позицією та здатністю виконувати союзницькі зобов’язання. Для цього ЄС має посилити військову міць, щоб підтримувати партнерства.
Лагард запропонувала зробити євро основною валютою для міжнародної торгівлі. Це можна досягти через нові торговельні угоди, покращення транскордонних платежів і угоди про ліквідність із ЄЦБ.
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Вона закликала реформувати економіку єврозони, адже ринок капіталу залишається фрагментованим і не має універсального безпечного активу, привабливого для інвесторів.
Спільне фінансування, яке могло б збільшити пропозицію безпечних активів, є проблемою через опір країн, таких як Німеччина, де побоюються, що платники податків оплачуватимуть борги інших держав.
Лагард зазначила, що успіх реформ принесе значні вигоди: нижчі витрати на запозичення, захист від коливань валютних курсів і стійкість до міжнародних санкцій.
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За матеріалами:
Forbes.ua
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