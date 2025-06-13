Ціни на нафту зросли до максимуму з 2022 року після удару Ізраїлю по Ірану — Finance.ua

Ціни на нафту зросли до максимуму з 2022 року після удару Ізраїлю по Ірану Сьогодні 10:14 — Енергетика

Ціни на нафту зросли до максимуму з 2022 року після удару Ізраїлю по Ірану

У п’ятницю, 13 червня, ціни на нафту підскочили більш ніж на $4 за барель. Це сталося після повідомлень про удар Ізраїлю по території Ірану, що суттєво загострило ситуацію на Близькому Сході та викликало побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні нафти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ціни на нафту на максимумі за п’ять місяців

Ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на $4,60 (або 6,63%) до $73,96 за барель. Протягом торгової сесії ціна сягала $78,50, найвищого рівня з 27 січня. Нафта марки WTI зросла на $4,99 (або 7,33%) до $73,03 за барель, досягнувши максимуму $77,62, найвищого рівня з 21 січня.

Це найбільше денне зростання з 2022 року, коли через вторгнення росії в Україну також стався стрибок енергоресурсів.

Що сталося

Ізраїль повідомив про початок операції проти Ірану, заявивши, що метою стали ядерні об’єкти, заводи з виробництва ракет і командири збройних сил. За словами аналітиків, наразі головне питання — чи обмежиться Іран відповіддю по Ізраїлю, чи спробує розширити відповідь, атакувавши інфраструктуру в усьому регіоні.

«Якщо у відповідь на ці дії Іран вдасться до атак на об’єкти за межами Ізраїлю, це може мати серйозні наслідки для енергетичної безпеки», — зазначила Хеліма Крофт з RBC Capital.

Як реагують ринки

Трейдери в Сінгапурі поки не беруться оцінити, чи вплине ситуація на постачання нафти з Близького Сходу. Багато залежить від реакції Ірану та можливої участі США.

«Поки що зарано робити висновки, але ринок побоюється можливого блокування Ормузької протоки», — прокоментував один із трейдерів.

Аналітик Barclays Амарпріт Сінгх зазначив, що хоча наразі фундаментальні показники нафтового ринку не змінились, конфлікт може зачепити й інші ключові країни-виробники енергоносіїв та порушити маршрути доставки.

Що поставлено на карту

Через Ормузьку протоку щоденно транспортується близько 18−19 мільйонів барелів нафти та пального. Це приблизно п’ята частина світового споживання.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї пообіцяв Ізраїлю «жорстку відповідь», заявивши, що внаслідок удару загинули кілька військових командирів. У США тим часом наголосили, що не брали участі в атаці та закликали Іран не націлюватись на американські об’єкти в регіоні.

Аналітики RBC також припускають, що у разі погіршення ситуації США можуть звернутись до країн ОПЕК із закликом збільшити видобуток, щоб стримати зростання цін і зменшити вплив на споживачів.

На тлі ескалації конфлікту інвестори почали переводити кошти в захисні активи. Зросли ціни на золото і швейцарський франк, а фондові індекси в Азії пішли вниз, зокрема через падіння ф’ючерсів на американські акції.

Довідка Finance.ua:

у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав превентивного удару, націленого на підрив ядерної програми та проти військових об’єктів Ірану. Ізраїльські військово-повітряні сили завдали ударів по десятках цілей по всьому Ірану;

операція отримала назву «Nation of Lions»;

у відповідь на ізраїльські удари Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю;

президент США Дональд Трамп заявив, що він знав про намір Ізраїлю вдарити по Ірану, але заперечив, що Сполучені Штати брали в цьому участь.

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