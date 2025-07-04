США ввели санкції проти суден, що перевозили нафту з Ірану — Finance.ua
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США ввели санкції проти суден, що перевозили нафту з Ірану

Світ
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США ввели санкції проти суден, що перевозили нафту з Ірану
США ввели санкції проти суден, що перевозили нафту з Ірану
Уряд США оголосив про нові санкції проти низки компаній та суден, які були причетні до нелегальних схем експорту іранської нафти. За даними Держдепартаменту, ці структури допомагали отримувати незаконний прибуток для іранського режиму.
Про це повідомляє передає Укрінформ з посиланням на Держдепартаменту США.
Загалом санкції запроваджено проти шести організацій, а також чотирьох суден, які брали участь у значних операціях із закупівлі, продажу, транспортування чи просування іранської нафти, нафтопродуктів та нафтохімічної продукції.
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Окремо Міністерство фінансів США наклало обмеження на мережі, що транспортували і купували іранську нафту на мільярди доларів.
Під санкції потрапили й судна так званого «тіньового флоту», які здійснювали поставки, маскуючи їх під перевезення іракської нафти або змішуючи іранську нафту з іншими вантажами.
За матеріалами:
Укрінформ
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