Готівковий долар дорожчає третій місяць поспіль — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Готівковий долар дорожчає третій місяць поспіль

Валюта
65
Готівковий долар дорожчає третій місяць поспіль
Готівковий долар дорожчає третій місяць поспіль
Після зниження на початку 2025 року курс готівкового долара в Україні знову пішов угору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.
Зазначається, що середньозважений курс продажу готівкового долара в банках України в липні 2025 року зріс на 0,4% до 41,77 гривень. За рік долар подорожчав на 1,0%. А з початку війни з (лютого 2022 року) курс зріс на 46,6%.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💵

Зараз курс перебуває на рівні, який був у вересні 2022 року — 41,64 гривні за долар.
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна
Нагадаємо, банки скоротили у червні ввезення готівкової валюти на 10% до 701,7 млн доларів в еквіваленті. Так, за звітний період банки ввезли 377 000 тис. доларів готівкою, що на 17% менше, ніж у травні, в той час як ввезення готівкового євро зросло на 2% до 322 690 тис. доларів у еквіваленті порівняно з попереднім місяцем.
Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько прогнозує, що на початку серпня курс гривні залишатиметься стабільним без серйозних коливань.
Як розповів голова Національного банку Андрій Пишний, зміна курсу гривні до євро, яка відбулась у попередні місяці, матиме відкладений вплив на споживчі ціни в Україні. Очікується, що цей ефект проявиться протягом наступних двох-трьох кварталів.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems