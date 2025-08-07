Готівковий долар дорожчає третій місяць поспіль — Finance.ua

Готівковий долар дорожчає третій місяць поспіль
Після зниження на початку 2025 року курс готівкового долара в Україні знову пішов угору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.
Зазначається, що середньозважений курс продажу готівкового долара в банках України в липні 2025 року зріс на 0,4% до 41,77 гривень. За рік долар подорожчав на 1,0%. А з початку війни з (лютого 2022 року) курс зріс на 46,6%.
Актуальна інформація про курси валют в Україні 💵
Зараз курс перебуває на рівні, який був у вересні 2022 року — 41,64 гривні за долар.
Нагадаємо, банки скоротили у червні ввезення готівкової валюти на 10% до 701,7 млн доларів в еквіваленті. Так, за звітний період банки ввезли 377 000 тис. доларів готівкою, що на 17% менше, ніж у травні, в той час як ввезення готівкового євро зросло на 2% до 322 690 тис. доларів у еквіваленті порівняно з попереднім місяцем.
Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько прогнозує, що на початку серпня курс гривні залишатиметься стабільним без серйозних коливань.
Як розповів голова Національного банку Андрій Пишний, зміна курсу гривні до євро, яка відбулась у попередні місяці, матиме відкладений вплив на споживчі ціни в Україні. Очікується, що цей ефект проявиться протягом наступних двох-трьох кварталів.
Поділитися новиною