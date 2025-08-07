Готівковий долар дорожчає третій місяць поспіль — Finance.ua

Готівковий долар дорожчає третій місяць поспіль Сьогодні 15:18 — Валюта

Після зниження на початку 2025 року курс готівкового долара в Україні знову пішов угору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

Зазначається, що середньозважений курс продажу готівкового долара в банках України в липні 2025 року зріс на 0,4% до 41,77 гривень. За рік долар подорожчав на 1,0%. А з початку війни з (лютого 2022 року) курс зріс на 46,6%.

Зараз курс перебуває на рівні, який був у вересні 2022 року — 41,64 гривні за долар.

Таблиця: РБК-Україна

Нагадаємо, банки скоротили у червні ввезення готівкової валюти на 10% до 701,7 млн доларів в еквіваленті. Так, за звітний період банки ввезли 377 000 тис. доларів готівкою, що на 17% менше, ніж у травні, в той час як ввезення готівкового євро зросло на 2% до 322 690 тис. доларів у еквіваленті порівняно з попереднім місяцем.

Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько прогнозує , що на початку серпня курс гривні залишатиметься стабільним без серйозних коливань.

Як розповів голова Національного банку Андрій Пишний, зміна курсу гривні до євро, яка відбулась у попередні місяці, матиме відкладений вплив на споживчі ціни в Україні. Очікується, що цей ефект проявиться протягом наступних двох-трьох кварталів.

