Нацбанк послабив валютні обмеження для бізнесу — Finance.ua

Нацбанк послабив валютні обмеження для бізнесу Сьогодні 11:03 — Валюта

Нацбанк послабив валютні обмеження для бізнесу

Національний банк України пом’якшив низку валютних обмежень. Зміни торкнуться репатріації дивідендів, хеджування валютних ризиків, переказів валютних коштів, підтримки ювелірної галузі, регулювання зовнішніх позик, а також стимулювання бізнесу, що підтримує ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Практично всі зміни набирають чинності з 6 серпня 2025 року. Винятком є дозвіл на повернення помилково переказаних коштів з-за кордону в іноземній валюті, що почне діяти з 7 серпня 2025 року, уточнили в Нацбанку.

1. Репатріація дивідендів за 2023 рік

НБУ дає можливість підприємствам переказувати за кордон дивіденди за 2023 рік у межах чинного ліміту 1 млн євро на місяць в еквіваленті. Раніше така можливість існувала лише щодо дивідендів за 2024 рік.

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«Це не генеруватиме значного додаткового попиту на валюту, враховуючи наявність загального ліміту, й водночас сприятиме підвищенню довіри іноземних інвесторів до України та залученню нових іноземних інвестицій» — прогнозує регулятор.

2. Розширення можливостей для хеджування валютних ризиків

НБУ відкриває бізнесу нові інструменти для страхування від валютних ризиків:

Клієнти отримають можливість здійснювати з банками операції з продажу іноземної валюти за гривні на умовах «форвард» без поставки базового активу (наразі такі операції можна робити лише з поставкою базового активу). У клієнтів-резидентів (юридичних осіб та ФОП) з’явиться можливість купувати в банків іноземну валюту на умовах «форвард» з поставкою базового активу для хеджування ризику зміни курсу іноземної валюти за операціями з імпорту товарів. Банк зможе проводити такі операції лише в межах обсягу іноземної валюти, який він викупить на умовах «форвард» у інших клієнтів (як з поставкою базового активу, так і без поставки), тож ці зміни не чинитимуть тиску на валютний ринок.

3. Зміни у валютних переказах:

НБУ дасть змогу юридичним та фізичним особам повертати помилково переказані кошти в іноземній валюті, що були зараховані на рахунки клієнтів. Заяву на повернення слід подати протягом трьох робочих днів з моменту повідомлення банком. Резиденти — морські агенти матимуть можливість переказувати кошти за кордон для повернення невикористаних коштів в іноземній валюті, отриманих від судновласників-нерезидентів або інших довірителів.

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4. Підтримка ювелірного бізнесу

НБУ дасть змогу юридичними особами та ФОП, що здійснюють господарську діяльність у сфері продажу ювелірних виробів, купувати банківські метали за безготівкові гривні за дотримання низки умов:

обсяг купівлі банківських металів у гривневому еквіваленті за один календарний місяць не має перевищувати 1/12 сукупного річного обсягу реалізованих ювелірних виробів підприємством у роздрібній торгівлі за 2021 рік;

підставою для купівлі банківських металів є наявність договору про передавання їх виробнику ювелірних виробів, а також документи, що підтверджують факт передавання куплених банківських металів у попередні періоди.

5. Уніфікація правил зовнішнього кредитування

Зміни стосуються кредитів, наданих пулом іноземних кредиторів, до якого входить міжнародна фінансова організація (МФО).

Підприємства отримають можливість обслуговувати та погашати такі кредити не лише на користь МФО, а й на користь інших учасників кредитного пулу, якщо вони є першокласними іноземними банками з рейтингом не нижчим за «A».

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Також дозволено переказ коштів іноземним гарантам і страховикам, які виконали зобов’язання українських позичальників.

6. Стимулююча валютна лібералізація

1. Репатріація дивідендів тепер у межах інвестиційного ліміту

Розширюється перелік операцій, які юридичні особи-резиденти можуть здійснювати понад встановлені обмеження в межах інвестиційного ліміту, — до них буде додана репатріація дивідендів.

2. Для компаній, які підтримали ЗСУ, дозволили перекази понад обмеження

Юрособи-резиденти, що переказали кошти на спецрахунок НБУ для ЗСУ (з 7 серпня 2025 року), зможуть здійснювати валютні перекази понад загальні обмеження. Зокрема:

оплата імпорту, поставленого до 23 лютого 2021 року;

повернення передоплати нерезиденту за товари, які не були поставлені;

виконання зобов’язань за кредитами, отриманими до 20 червня 2023 року;

фінансування витрат закордонних підрозділів;

репатріація дивідендів.

3. Конверсія боргу в капітал

Створюються умови для конверсії боргу резидента-позичальника за зовнішнім кредитом у внесок нерезидента до статутного капіталу цього резидента.

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