Підвищення курсу євро позначиться на цінах в Україні: голова НБУ назвав терміни — Finance.ua

Підвищення курсу євро позначиться на цінах в Україні: голова НБУ назвав терміни
Підвищення курсу євро позначиться на цінах в Україні: голова НБУ назвав терміни

Зміна курсу гривні до євро, яка відбулась у попередні місяці, матиме відкладений вплив на споживчі ціни в Україні. Очікується, що цей ефект проявиться протягом наступних двох-трьох кварталів.
Про це розповів голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв’ю РБК-Україна.
За його словами, фактор курсу євро почав відігравати свою роль у 2025-му році з посиленням глобальної невизначеності на тлі тарифних війн.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💵

«Саме після того відбулися відповідні зміни у парі долар/євро, що позначилося на курсі гривні до євро. Зараз вони мають свій вплив, ми його фіксуємо (зокрема у вартості палива), але до певної міри цей вплив ще відкладений в часі», — зауважив він.
Водночас Пишний наголосив, що курс гривні до долара залишається стабільним. Його коливання визначаються ринковими умовами в межах режиму керованої гнучкості.

Що відбувається з курсом євро

За словами фінансових експертів, поведінка європейської валюти залишається непередбачуваною. Курс євровалюти залежить переважно від ситуації у світі.
На початку цього літа Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Невдовзі після цього відбувся різкий стрибок курсу євро — до 48,5 гривні за 1 євро. Це було зумовлено насамперед зміною співвідношення євро/долар на міжнародних ринках.
Вже наприкінці липня офіційний курс євро було встановлено на рівні 48,1481 гривні за 1 євро. Загалом за місяць курс знизився на 64 копійки.
З початку 2025-го євро виріс у ціні відносно американського долара на 13% — з 1,04 долара за євро до 1,18. Це — найвищий рівень із 2021 року. Інвестиційні фонди активно полишають Америку, фокусуючись на інвестиціях у Європу. Навіть американські компанії починають інвестувати не у свою економіку, а в Європу.
Нагадаємо, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий прогнозував, що у серпні курси валют будуть такими:
  • долар: у межах 41,8−42,4 грн (зростання від початкового курсу року не перевищить 1%);
  • євро: 48,5−50 грн із поправкою на глобальні тренди.
За матеріалами:
РБК-Україна
