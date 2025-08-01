Яким буде курс долара і євро у серпні: прогноз банкіра — Finance.ua

Яким буде курс долара і євро у серпні: прогноз банкіра Сьогодні 09:03 — Валюта

Яким буде курс долара і євро у серпні: прогноз банкіра

У серпні на формування курсу гривні в Україні впливатимуть кілька ключових факторів — зокрема політика Нацбанку та розвиток ситуації на фронті. Водночас за основним сценарієм очікується збереження балансу на валютному ринку: суттєвих диспропорцій між попитом і пропозицією не передбачається.

Таким прогнозом поділився директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий.

у серпні курси валют будуть такими: За його прогнозом,

долар: у межах 41,8−42,4 грн (зростання від початкового курсу року не перевищить 1%);

у межах 41,8−42,4 грн (зростання від початкового курсу року не перевищить 1%); євро: 48,5−50 грн із поправкою на глобальні тренди.

Чинники, що впливатимуть на курс

Стратегія НБУ

Регулятор, як і раніше, здійснюватиме валютні інтервенції, щоби уникати різких курсових змін. Обсяги продажу валюти з резервів можуть сягнути 3 млрд доларів. Такий рівень достатній, щоб утримувати рівновагу навіть у разі зростання попиту до +15% відносно пропозиції, вважає Лєсовий.

Фінансова допомога партнерів

Цьогоріч обсяг очікуваної зовнішньої підтримки може сягнути 55 млрд. Вона фактично перекриває бюджетний дефіцит (38 млрд доларів) і створює певний запас на 2026 рік. Однак у фокусі не лише поточні надходження, а й переговори на 2026 рік. Попередні оцінки на 2026 рік — це допомога на рівні 38−40 млрд доларів.

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Економічні цикли: від жнив до опалення

Аграрії в серпні продаватимуть більше валюти — для купівлі техніки, пального, логістики. Це може короткочасно збільшити пропозицію доларів. Але з наближенням холодів ближче до початку осені спрацює протилежний чинник: закупівля газу й вугілля. Таким чином, аграрна валютна пропозиція і потреба в закупівлі енергоносіїв можуть взаємно врівноважити одне одного, сказав банкір.

Воєнні ризики: ситуативний тиск емоцій

Обстріли, загострення на фронті — все це може створювати ситуативний попит на валюту з боку населення. Проте досвід останніх років доводить, що ажіотаж зазвичай нетривалий, і ринок повертається до звичних обрисів, зазначив банкір.

«Гривня в серпні може бути досить стабільною. Дії НБУ, потужна міжнародна допомога та сезонні фактори стримуватимуть ризики різкого збільшення вартості долара. Проте найменш передбачуваним залишається курс євро, що залежить від зовнішніх чинників», — констатував Лєсовий.

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