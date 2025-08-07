Голова НБУ назвав дедлайн для запуску шагів — Finance.ua

Голова НБУ назвав дедлайн для запуску шагів Сьогодні 14:25 — Казна та Політика

Голова НБУ назвав дедлайн для запуску шагів

Виведення з обороту копійок та перехід на шаги наразі залежать від ухвалення Верховною Радою відповідного законодавства. Для цього рішення потрібна політична воля.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова Національного банку України Андрій Пишний.

Він висловив сподівання, що шаги замість копійок вдасться запровадити хоча б до 2 вересня 2026 року — на 30-річчя української гривні, або ж навіть і раніше.

«Ми зобов’язані це зробити — повернути питому українську історичну назву розмінній монеті. Вона в нас є, і це не копійка. Копійка — це шматок москви, який у нас залишається в кишені, на наших цінниках, а головне, — в голові», — відзначив він.

На думку Пишного, допоки остаточно не буде вирішено питання з копійками, грошова реформа 1996 року остаточно не буде завершена.

«Бо ця купка сміття, яку залишила тут москва, поєднує нас з нею, мінськом і тирасполем. Бо більше ніде немає копійки як розмінної фракції національної валюти. Вони залишили її тут свідомо», — переконаний голова НБУ.

Що далі

Після запровадження шагів, відзначив Пишний, буде поступове вилучення з обігу розмінної монети номіналом 10 копійок, але впродовж наступних кількох років монета номіналом 50 копійок ще буде залишатися в обігу.

«На неї є попит збоку торгівлі. Це означає, що ми повинні будемо підтримувати і докарбовувати якусь частину цих монет», — додав він.

Наразі, за словами Пишного, майже 1 млрд 400 млн монет номіналом 50 копійок перебувають в обігу. І щороку НБУ має докарбовувати їх, щоб підтримувати якість готівкового обігу. «І ми повинні з огляду на те, що немає рішення Верховної Ради, докарбовувати знову цього року 20 млн монет номіналом 50 копійок», — пояснив він.

В НБУ відзначають, що жодних додаткових витрат з державного бюджету заміна і перехід з проросійської назви «копійка» на питому українську назву «шаг» не вимагає. Власне, як і не буде одномоментного вилучення копійок з обігу.

«Просто в якийсь момент будуть ходити одночасно два види розмінної монети — 50 копійок і 50 шагів», — додав Пишний.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.