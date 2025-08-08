Воздушные силы США покупают Tesla Cybertruck, чтобы использовать в качестве мишени для ракет — Finance.ua

Воздушные силы США покупают Tesla Cybertruck, чтобы использовать в качестве мишени для ракет
Возможно, только что сбылась мечта Илона Маска: американские военные будут использовать Tesla Cybertruck. Но вряд ли миллиардер мог подумать, что с таким особым предназначением.
Согласно документации, просмотренной сайтом The War Zone и Electrek, испытательный центр ВВС США планирует приобрести 33 транспортных средства на ракетный полигон White Sands в Нью-Мексико. В запросе упоминаются разные седаны, пикапы, SUV и грузовики, но нет конкретных требований к брендам — за исключением Tesla Cybertruck (таких в перечне предлагают приобрести не менее двух).
Из самого интересного то, что все эти транспортные средства планируют использовать как мишени для высокоточного оружия. Вот как официально объясняют запрос военные:
«[Фрагмент скрыто] намерен использовать конкретные автомобили производства Tesla для учебных испытаний запусков. Вероятно, что в реальных боевых условиях враг может использовать Cybertruck, поскольку они не получают той же степени повреждений, как обычные транспортные средства во время сильного удара. Цель обучения — подготовить подразделения к операциям, имитируя сценарии, максимально приближенные к реальным ситуациям».
Все испытания будут осуществляться для поддержки программы Stand Off Precision Guided Munitions (SOPGM), которая включает несколько типов авиационных высокоточных боеприпасов, разработанных для сил специального назначения:
- разные модификации противотанковых ракет AGM-114 Hellfire;
- ракеты AGM-176 Griffin;
- планирующая авиабомба малого калибра GBU-69/B;
- крылатая бомба малого диаметра с лазерной системой наведения GBU-39B/B.
К Cybertruck в запросе есть также одно четкое требование — они не обязательно должны быть в полностью рабочем состоянии, но должны хотя бы катиться на буксире за другим транспортным средством.
Гендиректор Tesla Илон Маск ранее рекламировал Cybertruck как «пуленепробиваемый» автомобиль и разработанный для того, чтобы «пережить апокалипсис». Он предполагал, что электрический пикап могут использовать военные, но вряд ли мог догадаться, что именно так.
В настоящее время Cybertruck не стал тем прорывом, на который рассчитывала компания. Ожидалось, что Tesla будет производить 250 тысяч киберпикапов в год, а впоследствии и полмиллиона. Однако реальные продажи пока держатся на уровне всего 10% от имеющихся производственных мощностей.
