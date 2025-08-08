Воздушные силы США покупают Tesla Cybertruck, чтобы использовать в качестве мишени для ракет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Воздушные силы США покупают Tesla Cybertruck, чтобы использовать в качестве мишени для ракет

Технологии&Авто
20
Воздушные силы США покупают Tesla Cybertruck, чтобы использовать в качестве мишени для ракет
Воздушные силы США покупают Tesla Cybertruck, чтобы использовать в качестве мишени для ракет
Возможно, только что сбылась мечта Илона Маска: американские военные будут использовать Tesla Cybertruck. Но вряд ли миллиардер мог подумать, что с таким особым предназначением.
Согласно документации, просмотренной сайтом The War Zone и Electrek, испытательный центр ВВС США планирует приобрести 33 транспортных средства на ракетный полигон White Sands в Нью-Мексико. В запросе упоминаются разные седаны, пикапы, SUV и грузовики, но нет конкретных требований к брендам — за исключением Tesla Cybertruck (таких в перечне предлагают приобрести не менее двух).
Читайте также
Из самого интересного то, что все эти транспортные средства планируют использовать как мишени для высокоточного оружия. Вот как официально объясняют запрос военные:
«[Фрагмент скрыто] намерен использовать конкретные автомобили производства Tesla для учебных испытаний запусков. Вероятно, что в реальных боевых условиях враг может использовать Cybertruck, поскольку они не получают той же степени повреждений, как обычные транспортные средства во время сильного удара. Цель обучения — подготовить подразделения к операциям, имитируя сценарии, максимально приближенные к реальным ситуациям».
Воздушные силы США покупают Tesla Cybertruck, чтобы использовать в качестве мишени для ракет
Все испытания будут осуществляться для поддержки программы Stand Off Precision Guided Munitions (SOPGM), которая включает несколько типов авиационных высокоточных боеприпасов, разработанных для сил специального назначения:
  • разные модификации противотанковых ракет AGM-114 Hellfire;
  • ракеты AGM-176 Griffin;
  • планирующая авиабомба малого калибра GBU-69/B;
  • крылатая бомба малого диаметра с лазерной системой наведения GBU-39B/B.
GBU-69/B во время испытаний на внедорожнике / Dynetics
GBU-69/B во время испытаний на внедорожнике / Dynetics
К Cybertruck в запросе есть также одно четкое требование — они не обязательно должны быть в полностью рабочем состоянии, но должны хотя бы катиться на буксире за другим транспортным средством.
Гендиректор Tesla Илон Маск ранее рекламировал Cybertruck как «пуленепробиваемый» автомобиль и разработанный для того, чтобы «пережить апокалипсис». Он предполагал, что электрический пикап могут использовать военные, но вряд ли мог догадаться, что именно так.
Читайте также
В настоящее время Cybertruck не стал тем прорывом, на который рассчитывала компания. Ожидалось, что Tesla будет производить 250 тысяч киберпикапов в год, а впоследствии и полмиллиона. Однако реальные продажи пока держатся на уровне всего 10% от имеющихся производственных мощностей.
По материалам:
ITC.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems