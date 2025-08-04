Tesla рассматривает выпуск компактного Cybertruck в будущем — Finance.ua

Tesla рассматривает выпуск компактного Cybertruck в будущем 04.08.2025, 01:06 — Технологии&Авто

Tesla рассматривает выпуск компактного Cybertruck в будущем

Во время мероприятия для инвесторов Tesla руководитель инженерного подразделения Ларс Морави намекнул на долгожданное появление Tesla Roadster до конца года.

Об этом сообщает ArenaEV.

Впрочем, еще больше интереса вызвало другое заявление — Tesla рассматривает возможность создания компактной версии Cybertruck.

«Мы всегда говорили об идее создать пикап поменьше. С развитием роботакси мы думаем над тем, как подобные транспортные средства могут быть полезны не только людям, но и для перевозки грузов», — отметил Морави.

Читайте также Tesla накопила более 10 тысяч Cybertruck — их никто не хочет покупать

Хотя речь пока только об общих обсуждениях внутри команды, заявление свидетельствует об изменении фокуса компании. В контексте низких продаж текущего Cybertruck, Tesla, вероятно, будет искать более практичные решения. Модель поменьше, в отличие от большого пикапа, сосредоточится на функциональности и универсальности, что может лучше отвечать потребностям потребителей.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.