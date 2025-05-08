Tesla накопила более 10 тысяч Cybertruck — их никто не хочет покупать 08.05.2025, 01:23 — Технологии&Авто

Tesla накопила более 10 тысяч Cybertruck — их никто не хочет покупать

В начале апреля у компании Илона Маска Tesla было не менее 2400 новых Cybertruck на складах в США. Эти запасы оценивали в 200 миллионов долларов. Однако уже сейчас количество объявлений о продаже Cybertruck в США резко возросло до более чем 10 000.

Об этом свидетельствуют данные Tesla-Info.com.

Многие Cybertruck, которые есть в наличии, были изготовлены в 2024 году, поэтому им уже по меньшей мере четыре месяца. Также Tesla до сих пор располагает Cybertruck серией Foundation, производство которых было приостановлено в октябре 2024 года — более семи месяцев назад.

Средняя цена электрического пикапа в продаже составляет 78 тысяч долларов, так что текущие запасы Cybertruck могут быть оценены в 800 миллионов долларов, пишет Electrek. Похоже, что при нынешних обстоятельствах у Tesla будут проблемы с продажей даже 20 тысяч Cybertruck в год в США, несмотря на запланированное производство 250 000 единиц.

Напомним, накануне стало известно, что Tesla отказалась от выпуска дополнительного аккумулятора для Cybertruck, который должен увеличить запас хода футуристического электрического грузовика.

НВ По материалам:

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