Tesla накопила более 10 тысяч Cybertruck — их никто не хочет покупать — Finance.ua
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Tesla накопила более 10 тысяч Cybertruck — их никто не хочет покупать

Технологии&Авто
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Tesla накопила более 10 тысяч Cybertruck — их никто не хочет покупать
Tesla накопила более 10 тысяч Cybertruck — их никто не хочет покупать
В начале апреля у компании Илона Маска Tesla было не менее 2400 новых Cybertruck на складах в США. Эти запасы оценивали в 200 миллионов долларов. Однако уже сейчас количество объявлений о продаже Cybertruck в США резко возросло до более чем 10 000.
Об этом свидетельствуют данные Tesla-Info.com.
Многие Cybertruck, которые есть в наличии, были изготовлены в 2024 году, поэтому им уже по меньшей мере четыре месяца. Также Tesla до сих пор располагает Cybertruck серией Foundation, производство которых было приостановлено в октябре 2024 года — более семи месяцев назад.
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Средняя цена электрического пикапа в продаже составляет 78 тысяч долларов, так что текущие запасы Cybertruck могут быть оценены в 800 миллионов долларов, пишет Electrek. Похоже, что при нынешних обстоятельствах у Tesla будут проблемы с продажей даже 20 тысяч Cybertruck в год в США, несмотря на запланированное производство 250 000 единиц.
Напомним, накануне стало известно, что Tesla отказалась от выпуска дополнительного аккумулятора для Cybertruck, который должен увеличить запас хода футуристического электрического грузовика.
По материалам:
НВ
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