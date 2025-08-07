Військовий омбудсмен пояснила, що не так із законом про мобілізацію — Finance.ua
Військовий омбудсмен пояснила, що не так із законом про мобілізацію

Казна та Політика
128
Мобілізаційне законодавство в Україні повноцінно не працює, бо воно не відповідає сучасним реаліям.
Про це в етері «Громадського радіо» заявила уповноважена президента з захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова.
На її думку, у нинішньому стані мобілізаційне законодавство більше відповідає умовам 2022 року, коли добровольці масово приходили до ТЦК. Тепер же мобілізація відбувається примусово. У цьому процесі частину задач покладено на місцеві органи влади та керівників підприємств, які однак самоусунулися від цього процесу.
Так, за словами Решетилової, «є нонсенсом» і «не працює» норма закону, яка зобов’язує місцеву владу доставляти людей в ТЦК.
«Це виборні посади. І зрозуміло, що вони не хочуть конфліктів зі своїми громадами. І вони не займаються мобілізацією зовсім, за деякими винятками», — наголосила вона.
Така сама норма в законі є і щодо керівників підприємств. І вона так само не працює, каже військовий омбудсмен.
«У керівника підприємства є конфлікт інтересів, оскільки він зацікавлений у тому, щоб його якісний співробітник залишався на своїй посаді, а не йшов служити. Тому, звичайно, керівники підприємств максимально приховують своїх співробітників і не лише не займаються доставленням, але часто протидіють мобілізації», — сказала Решетилова.
За словами омбудсмена, зараз ведеться робота з покращення ситуації в самих ТЦК. Наприклад, впроваджується право на дзвінок, щоб людина могла повідомити рідним про те, що її доставили до військкомату.
Крім того, Решетилова наголосила, що доставленням військовозобов’язаних до ТЦК все ж таки має займатися поліція та місцеві органи влади.
«Нам дуже важливо зняти цю агресію з військовослужбовців. Це прикриє простір для маніпуляцій та російської пропаганди», — зазначила омбудсмен.
За матеріалами:
Finance.ua
