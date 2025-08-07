Євроінтеграція банківського сектору: НБУ запровадив нові вимоги — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Євроінтеграція банківського сектору: НБУ запровадив нові вимоги

Казна та Політика
51
Євроінтеграція банківського сектору: НБУ запровадив нові вимоги
Євроінтеграція банківського сектору: НБУ запровадив нові вимоги
Національний банк України продовжує адаптацію банківського регулювання до стандартів Європейського Союзу. З метою забезпечення виконання програми фінансової підтримки України від Європейського Союзу Ukraine Facility, регулятор вніс зміни до низки своїх нормативно-правових актів у сфері регулювання діяльності банків та банківських груп.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.

1. Ризик коригування кредитної оцінки (CVA)

Встановлено розрахунок банками та банківськими групами мінімального розміру ризику коригування кредитної оцінки (сredit valuation adjustment, CVA), який є одним з ризиків, що мають покриватися капіталом для дотримання мінімальних вимог до достатності капіталу.
Ризик коригування кредитної оцінки відображає ймовірність зміни справедливої вартості позабіржових деривативів у разі погіршення платоспроможності контрагента.
Читайте також
Запровадження вимог щодо ризику коригування кредитної оцінки забезпечує приведення розрахунку нормативів достатності капіталу в повну відповідність до стандартів ЄС.
Нові вимоги запроваджуватимуться поетапно, зокрема:
  • з 1 лютого до 1 березня 2026 року — здійснення банками тестових розрахунків;
  • з 1 березня 2026 року — перехід на оновлений розрахунок нормативів достатності капіталу банків, який включатиме мінімальний розмір ризику коригування кредитної оцінки.
Для банківських груп нові вимоги запрацюють з 1 квітня 2026 року.

2. Нові можливості для кредитування

Розширено перелік прийнятних надавачів забезпечення для цілей розрахунку пруденційних нормативів та кредитного ризику. Так, банкам надається право під час пом’якшення кредитного ризику враховувати гарантійні інструменти, які надані юридичними особами публічного права (public sector entity, PSE).
Такі інструменти наразі пропонуються юридичними особами публічного права провідних країн світу в рамках міжнародної підтримки України.
Читайте також
Передбачається, що використання цих інструментів підвищить спроможність українського бізнесу залучати кредити, що сприятиме фінансовій підтримці проєктів з відновлення України, зокрема в межах Ukraine Facility.

3. Оновлення вимог до ліквідності банківських груп

У зв’язку із завершенням переходу банківських груп у повній мірі на європейські стандарти оцінки достатності ліквідності скасовано розрахунок нормативів поточної ліквідності (Н5к) та короткострокової ліквідності (Н6к) на консолідованій основі.
Так, контроль за достатністю ліквідності банківських груп здійснюватиметься із застосуванням коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCRк) та чистого стабільного фінансування (NSFRк) на консолідованій основі.
«Зазначені кроки сприятимуть підвищенню інвестиційної привабливості банківського сектору, розширенню можливостей отримання фінансової підтримки від міжнародних партнерів та реалізації стратегічних заходів з розвитку кредитування та відновлення України», — підсумували в Нацбанку.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems