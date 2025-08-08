В Україні планують створити перший підземний індустріальний парк — Finance.ua

В Україні планують створити перший підземний індустріальний парк 08.08.2025, 02:40 — Казна та Політика

«Бюро інвестиційних програм» (BIP), керуюча компанія в індустріальних парках (ІП) «Володимир» та «Нововолинськ», ініціювала створення в Харкові першого в Україні підземного IП.

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

«Початок земельних робіт заплановано на перший квартал 2026 року», — розповів він.

Згідно з інформацією компанії BIP у Facebook, проєкт планується реалізувати у зв’язку з масштабними руйнуваннями промислової інфраструктури внаслідок збройної агресії рф у Харківської області.

«З метою збереження виробничого потенціалу, робочих місць та забезпечення безпеки працівників розглядається можливість створення індустріального парку у підземному форматі», — зазначає компанія.

BIP повідомляє, що наразі в індустріальному кластері Харківщини функціонують лише три з 15 підприємств, які спеціалізуються на машинобудуванні, металообробці, виготовленні гідравлічних систем та шкільних меблів.

«Новий індустріальний парк функціонуватиме як автономний простір для підприємств, здатних працювати в умовах посилених безпекових ризиків. Реалізацію проєкту підтримали міжнародні інвестори», — повідомила компанія, не наводячи інших подробиць.

Вона інформує, що подібні об’єкти існують лише у п’яти країнах світу, проте саме для Харкова така ініціатива може стати стратегічною відповіддю на сучасні виклики.

Бюро інвестиційних програм — група компаній з експертизою у залученні інвестицій, їх супроводі, розвитку відновлювальної енергетики та інфраструктури.

