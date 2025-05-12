«Інвестняні», індустріальні парки та інші інструменти не приносять результатів — Гетманцев Сьогодні 15:04 — Казна та Політика

«Інвестняні», індустріальні парки та інші інструменти не приносять результатів — Гетманцев

Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розкритикував стан залучення іноземних інвестицій в українську економіку, наголосивши на системних проблемах в реалізації вже ухвалених законів і державних програм.

За словами парламентаря, попри наявність широкого законодавчого забезпечення та інституційної інфраструктури, інвестиційна привабливість України залишається на низькому рівні. У приклад він навів Польщу, яка демонструє успішні результати у цій сфері на тлі української стагнації.

«Одинадцять років існує закон про державну допомогу бізнесу, але інструменти залишаються практично незадіяними. Програма „інвестнянь“, проєкт „Зроблено в Україні“, індустріальні парки. А на виході — де серйозні проєкти, які можна було б презентувати партнерам як історії успіху для переконливої розмови про можливості?» — підкреслив Гетманцев.

Так, згідно з наведеними даними, у межах Експортно-кредитного агентства з початку 2025 року підтримано лише 20 експортерів на суму близько 149 млн грн. У держпрограми вливаються мільярди, однак на виході — лише 0,64% приросту ВВП, наголошує депутат.

Читайте також Шмигаль назвав переваги інвестування в Україну

Особливої критики зазнало Міністерство економіки, яке, за оцінкою Гетманцева, не демонструє прогресу ні в сфері державно-приватного партнерства, ні у стимулюванні промислових інвестицій. Деякі державні інституції, відповідальні за ці напрями, взагалі залишаються невидимими для публічного простору.

Політик також висловив занепокоєння щодо ефективності Українсько-американського інвестиційного фонду відновлення, договір про створення якого Верховна Рада ратифікувала 8 травня. Він наголосив, що сам фонд є лише інструментом, а для залучення реального капіталу потрібна потужна і проактивна команда, здатна працювати в режимі 24/7.

«У нинішньому складі економічного блоку уряду я не бачу людей, які здатні дати поштовх інвестиційній політиці. Цю команду необхідно підсилювати», — підсумував Гетманцев.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.