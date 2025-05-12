«Інвестняні», індустріальні парки та інші інструменти не приносять результатів — Гетманцев — Finance.ua
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«Інвестняні», індустріальні парки та інші інструменти не приносять результатів — Гетманцев

Казна та Політика
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«Інвестняні», індустріальні парки та інші інструменти не приносять результатів — Гетманцев
«Інвестняні», індустріальні парки та інші інструменти не приносять результатів — Гетманцев
Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розкритикував стан залучення іноземних інвестицій в українську економіку, наголосивши на системних проблемах в реалізації вже ухвалених законів і державних програм.
За словами парламентаря, попри наявність широкого законодавчого забезпечення та інституційної інфраструктури, інвестиційна привабливість України залишається на низькому рівні. У приклад він навів Польщу, яка демонструє успішні результати у цій сфері на тлі української стагнації.
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«Одинадцять років існує закон про державну допомогу бізнесу, але інструменти залишаються практично незадіяними. Програма „інвестнянь“, проєкт „Зроблено в Україні“, індустріальні парки. А на виході — де серйозні проєкти, які можна було б презентувати партнерам як історії успіху для переконливої розмови про можливості?» — підкреслив Гетманцев.
Так, згідно з наведеними даними, у межах Експортно-кредитного агентства з початку 2025 року підтримано лише 20 експортерів на суму близько 149 млн грн. У держпрограми вливаються мільярди, однак на виході — лише 0,64% приросту ВВП, наголошує депутат.
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Особливої критики зазнало Міністерство економіки, яке, за оцінкою Гетманцева, не демонструє прогресу ні в сфері державно-приватного партнерства, ні у стимулюванні промислових інвестицій. Деякі державні інституції, відповідальні за ці напрями, взагалі залишаються невидимими для публічного простору.
Політик також висловив занепокоєння щодо ефективності Українсько-американського інвестиційного фонду відновлення, договір про створення якого Верховна Рада ратифікувала 8 травня. Він наголосив, що сам фонд є лише інструментом, а для залучення реального капіталу потрібна потужна і проактивна команда, здатна працювати в режимі 24/7.

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«У нинішньому складі економічного блоку уряду я не бачу людей, які здатні дати поштовх інвестиційній політиці. Цю команду необхідно підсилювати», — підсумував Гетманцев.
За матеріалами:
Finance.ua
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