Іноземні інвестиції в Україну продовжують скорчуватися: Гетманцев розповів, як змінити ситуацію — Finance.ua
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Іноземні інвестиції в Україну продовжують скорчуватися: Гетманцев розповів, як змінити ситуацію

Казна та Політика
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Іноземні інвестиції в Україну продовжують скорчуватися: Гетманцев розповів, як змінити ситуацію
Іноземні інвестиції в Україну продовжують скорчуватися: Гетманцев розповів, як змінити ситуацію
У 2024 році Україна отримала $3,33 млрд прямих іноземних інвестицій — це на $1,6 млрд менше, ніж роком раніше. Тенденція зниження інвестицій зберігається і в першому кварталі 2025 року.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
За його словами, основним фактором залишається війна, однак негативну роль відіграло також пом’якшення валютних обмежень з боку Нацбанку. Це дозволило іноземним компаніям активніше виводити дивіденди, що зменшило обсяг реінвестованого прибутку в Україні.
Втім, Гетманцев назвав шість ключових напрямів, які можуть змінити ситуацію та відновити позитивну динаміку в інвестиціях:
  1. Дерегуляція. Із понад тисячі дозволів, що підлягають скасуванню або перегляду, скасовано лише третину — здебільшого формальних документів від ліквідованих органів.
  2. Зміна контрольно-наглядових функцій держави. Необхідне повне перезавантаження митниці, податкової, БЕБ та правоохоронних структур із демонтажем корупційних зв’язків.
  3. Детінізація і верховенство права. Бізнес повинен працювати у правовому полі без необхідності ухилятися від податків для конкурентоздатності.
  4. Євроінтеграція. Україна має адаптувати свої ринки до стандартів ЄС і водночас захищати національного виробника.
  5. Страхування військово-політичних ризиків. Потрібне масове страхування проєктів від воєнно-політичних загроз — зараз такі кейси є лише поодинокими.
  6. Дешеві кредитні ресурси. За нинішніх високих ставок кредитування бізнес не інвестує. Банки мають перейти до активного кредитування, а не лише вкладень у держпапери.
«Реалізація такої покрокової стратегії дозволить вирішити проблему і залучити нові інвестиції в Україну. Законодавча база є, де потрібно — буде допрацьована. Проте робота в цьому напрямі має проводитися системно, і уряд повинен тут займати проактивну позицію уже зараз», — підсумував Гетманцев.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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