Іноземні інвестиції в Україну продовжують скорчуватися: Гетманцев розповів, як змінити ситуацію — Finance.ua

Іноземні інвестиції в Україну продовжують скорчуватися: Гетманцев розповів, як змінити ситуацію Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Іноземні інвестиції в Україну продовжують скорчуватися: Гетманцев розповів, як змінити ситуацію

У 2024 році Україна отримала $3,33 млрд прямих іноземних інвестицій — це на $1,6 млрд менше, ніж роком раніше. Тенденція зниження інвестицій зберігається і в першому кварталі 2025 року.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

За його словами, основним фактором залишається війна, однак негативну роль відіграло також пом’якшення валютних обмежень з боку Нацбанку. Це дозволило іноземним компаніям активніше виводити дивіденди, що зменшило обсяг реінвестованого прибутку в Україні.

Втім, Гетманцев назвав шість ключових напрямів, які можуть змінити ситуацію та відновити позитивну динаміку в інвестиціях:

Дерегуляція. Із понад тисячі дозволів, що підлягають скасуванню або перегляду, скасовано лише третину — здебільшого формальних документів від ліквідованих органів. Зміна контрольно-наглядових функцій держави. Необхідне повне перезавантаження митниці, податкової, БЕБ та правоохоронних структур із демонтажем корупційних зв’язків. Детінізація і верховенство права. Бізнес повинен працювати у правовому полі без необхідності ухилятися від податків для конкурентоздатності. Євроінтеграція. Україна має адаптувати свої ринки до стандартів ЄС і водночас захищати національного виробника. Страхування військово-політичних ризиків. Потрібне масове страхування проєктів від воєнно-політичних загроз — зараз такі кейси є лише поодинокими. Дешеві кредитні ресурси. За нинішніх високих ставок кредитування бізнес не інвестує. Банки мають перейти до активного кредитування, а не лише вкладень у держпапери.

«Реалізація такої покрокової стратегії дозволить вирішити проблему і залучити нові інвестиції в Україну. Законодавча база є, де потрібно — буде допрацьована. Проте робота в цьому напрямі має проводитися системно, і уряд повинен тут займати проактивну позицію уже зараз», — підсумував Гетманцев.

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