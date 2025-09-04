Податкова заявила про нереалістично низькі доходи деяких кафе та барів Сьогодні 14:28 — Казна та Політика

Податкова заявила про нереалістично низькі доходи деяких кафе та барів

Державна податкова служба провела аналіз роботи ресторанів, кафе та барів і з’ясувала, що частина з них декларує надто низькі доходи. Деякі заклади вказують виторг усього до 50 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

«На думку податкової, такі показники є економічно необґрунтованими. Навіть невеликий заклад зазвичай потребує мінімум трьох працівників — кухаря, офіціанта та бармена. При цьому відповідно до законодавства заробітна плата кожного з них не може бути меншою за 8 тисяч гривень», — сказано в повідомленні.

Крім зарплати, власники ресторанів мають витрачати кошти на:

ліцензію для продажу алкоголю;

утримання приміщення;

закупівлю продуктів;

сплату податків;

інші витрати на ведення бізнесу

Деякі ресторатори декларують лише безготівкові операції або показують готівкові розрахунки в мінімальному обсязі — до 5% від загального виторгу.

У результаті стає очевидним, що при задекларованих доходах у межах 50 тисяч гривень жоден заклад фактично не міг би працювати.

«Це шкодить не лише бюджету держави, а й самому бізнесу, адже ризикові заклади потрапляють під посилений контроль», — наголошують у ДПС.

Там нагадують, що всі розрахункові операції мають проводитися через реєстратори розрахункових операцій у повному обсязі.

Нагадаємо, в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух раніше повідомила , що після запровадження мораторію у серпні кількість фактичних перевірок бізнесу скоротилася майже на третину порівняно з липнем.

У липні Кабінет Міністрів затвердив план реалізації рішення Ради національної безпеки і оборони щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання у роботу підприємств. Податкова та митниця повинні обмежити перевірки для підприємств із низьким ступенем ризику.

