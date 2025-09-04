0 800 307 555
Податкова заявила про нереалістично низькі доходи деяких кафе та барів

Державна податкова служба провела аналіз роботи ресторанів, кафе та барів і з’ясувала, що частина з них декларує надто низькі доходи. Деякі заклади вказують виторг усього до 50 тисяч гривень на місяць.
Про це повідомляє пресслужба ДПС.
«На думку податкової, такі показники є економічно необґрунтованими. Навіть невеликий заклад зазвичай потребує мінімум трьох працівників — кухаря, офіціанта та бармена. При цьому відповідно до законодавства заробітна плата кожного з них не може бути меншою за 8 тисяч гривень», — сказано в повідомленні.
Крім зарплати, власники ресторанів мають витрачати кошти на:
  • ліцензію для продажу алкоголю;
  • утримання приміщення;
  • закупівлю продуктів;
  • сплату податків;
  • інші витрати на ведення бізнесу
Деякі ресторатори декларують лише безготівкові операції або показують готівкові розрахунки в мінімальному обсязі — до 5% від загального виторгу.
У результаті стає очевидним, що при задекларованих доходах у межах 50 тисяч гривень жоден заклад фактично не міг би працювати.
«Це шкодить не лише бюджету держави, а й самому бізнесу, адже ризикові заклади потрапляють під посилений контроль», — наголошують у ДПС.
Там нагадують, що всі розрахункові операції мають проводитися через реєстратори розрахункових операцій у повному обсязі.
Нагадаємо, в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух раніше повідомила, що після запровадження мораторію у серпні кількість фактичних перевірок бізнесу скоротилася майже на третину порівняно з липнем.
У липні Кабінет Міністрів затвердив план реалізації рішення Ради національної безпеки і оборони щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання у роботу підприємств. Податкова та митниця повинні обмежити перевірки для підприємств із низьким ступенем ризику.
Альона Лістунова
