Рада ратифікувала угоду про корисні копалини — Finance.ua

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Рада ратифікувала угоду про корисні копалини

Казна та Політика
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Рада ратифікувала угоду про корисні копалини
Рада ратифікувала угоду про корисні копалини
Верховна Рада під час засідання проголосувала за ратифікацію так званої угоди про корисні копалини між США і Україною.
Ратифікацію підтримали 338 народних депутатів, як стало відомо з трансляції народного депутата Ярослава Железняка із зали парламенту.
У пояснювальній записці до законопроєкту (№ 0309) сказано, що ратифікація угоди створить правові підстави для реалізації угоди між урядами України та США про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.
Перша віцепрем’єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко під час свого виступу наголосила, що в угоді враховані українські конституційні принципи.
«Власність і контроль за надрами залишається за Україною, всі ресурси на всій нашій землі та територіальних водах належать Україні, національна власність захищена. Інвестиційні проєкти подає Україна — це дозволяє реалізувати наші економічні пріоритети. Угода враховує курс України на вступ до ЄС та відповідні зобов’язання», — сказала вона.

Угода про копалини: все, що треба знати й розуміти українцям

За матеріалами:
УНІАН
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