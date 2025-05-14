Уряд вилучив з реєстру чотири непрацюючі індустріальні парки — Finance.ua

Уряд вилучив з реєстру чотири непрацюючі індустріальні парки Сьогодні 14:33 — Фондовий ринок

Уряд вилучив з реєстру чотири непрацюючі індустріальні парки

Як повідомляє Міністерство економіки, Кабмін 13 травня ухвалив рішення про виключення чотирьох індустріальних парків із Реєстру індустріальних парків України.

Причина

Відсутність учасників, тобто промислових виробників, протягом 3 років з моменту включення в реєстр. У цих парках не провадилась господарська діяльність, направлена на розвиток території і залучення учасників та інших суб’єктів.

Водночас виключення індустріального парку з Реєстру не означає його ліквідацію. Він може продовжувати функціонувати, однак без права на державну підтримку та стимули.

«Індустріальні парки — це дієвий інструмент економічного зростання. Але для ефективної роботи вони повинні відповідати нормам законодавства. Відсутність учасників показує відсутність зацікавленості з боку промислових підприємств до цих парків. Водночас виключення з Реєстру не є кінцевим вироком: вже через шість місяців парк може повторно податися до включення, провівши роботу над помилками», — зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

З Реєстру виключено наступні індустріальні парки:

«iPark» (Одеська область, с. Візирка, створений у 2014 році);

«Яворівський» (Львівська область, Яворівський район, створений у 2017 році);

«Ланнівський» (Полтавська область, смт Ланна, створений у 2017 році);

«E40 Industrial Park» (Київська область, Бучанський район, створений у 2021 році).

Станом на зараз у реєстрі 97 індустріальних парків. 37 з них нові, створені впродовж 2024−2025 рр.

Станом на звітний період в індустріальних парках були збудовані або перебували в процесі будівництва 25 заводів. Було побудовано понад 100 тис. кв. м промислової нерухомості для розміщення нових або релокованих підприємств, і доступні близько 200 МВт електричної потужності для приєднання.

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