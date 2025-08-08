ТОП-3 лучших кнопочных телефонов 2025 года — Finance.ua

ТОП-3 лучших кнопочных телефонов 2025 года 08.08.2025, 00:05 — Технологии&Авто

ТОП-3 лучших кнопочных телефонов 2025 года

В 2025 году кнопочные телефоны показывают неожиданный рост популярности. Часть пользователей сознательно отказывается от современных смартфонов в пользу более простых решений — минималистичных, выносливых и без лишних функций.

Как отмечает издание Gizmochina , такие телефоны не стремятся конкурировать с флагманами, но предлагают альтернативу тем, кто ценит автономность, надежность и цифровой детокс.

Эксперты портала составили список лучших кнопочных моделей 2025 года — заслуживающих внимания как из-за дизайна в стиле 2000-х, так и из-за функциональности в базовых потребностях.

TCL Flip 4 5G

Это практичный раскладной телефон с современным функционалом. Он снабжен двумя дисплеями: 1,77-дюймовым внешним экраном для уведомлений и 3,2-дюймовым внутренним экраном с регулируемым размером текста и яркостью.

Телефон работает на базе KaiOS 4.0, предоставляя доступ к популярным приложениям, таким как WhatsApp, YouTube и Google Maps.

Смартфон работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2, имеет 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти (доступно 23,9 ГБ). Хранилище можно расширить с помощью слота для карты microSD.

Читайте также Батарея нового поколения: какие 5 смартфонов уже получили продвинутую технологию

Еще телефон оснащен 5-мегапиксельной камерой для фото- и видеосъемки, а также аккумулятором емкостью 3000 мАч, что обеспечивает до 40 часов работы в режиме разговора.

HMD-2660-Flip

Гарнитура этого смартфона оснащена 2,8-дюймовым QVGA-дисплеем, большими кнопками и стильной зеркальной передней панелью.

Смартфон защищен от брызг по стандарту IP54. У него есть 0,3-мегапиксельная камера со вспышкой, поддержка Bluetooth 4.2 и слот для карт памяти microSD. Что касается батареи, то есть съемный аккумулятор емкостью 1450 мАч.

Здесь есть и функция «перевернуть для ответа» — очень удобно для пожилых пользователей. В общем, это уместный вариант для тех, кто ценит базовые функции и лаконичность решений.

Nokia 3210

В прошлом году компания HMD «реанимировала» модель Nokia 3210, добавив к его классическому стилю современный функционал. Телефон оснащен 2,4-дюймовым QVGA-дисплеем, 2-мегапиксельной камерой со светодиодной вспышкой и съемным аккумулятором емкостью 1450 мАч (до 9,8 часов работы в режиме разговора).

Читайте также В 2025 году выйдут последние кнопочные телефоны Nokia

Смартфон работает на базе операционной системы S30+ и поддерживает облачные приложения для просмотра новостей, прогнозов погоды и коротких видео на YouTube.

А для футбольных фанатов есть приятный бонус — переиздание классической Nokia в цветах и символике знаменитого испанского клуба.

👉🏻 Не пропускайте главного — присоединяйтесь к нам в Telegram, Facebook и Instagram.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.