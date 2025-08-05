Батарея нового поколения: какие 5 смартфонов уже получили продвинутую технологию — Finance.ua
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Батарея нового поколения: какие 5 смартфонов уже получили продвинутую технологию

Технологии&Авто
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Батарея нового поколения: какие 5 смартфонов уже получили продвинутую технологию
Батарея нового поколения: какие 5 смартфонов уже получили продвинутую технологию, www.techradar.com
Все больше производителей смартфонов переводят свои гаджеты на кремний-углеродные аккумуляторы. Эта технология считается более современной, чем привычные литий-ионные батареи. Издание gizmochina газвало 5 телефонов с аккумуляторами нового типа, которые уже продаются по всему миру.

OnePlus 13

По мнению экспертов, бренд OnePlus и так опережает конкурентов в плане инноваций в сфере аккумуляторов, а модель OnePlus 13 идет еще дальше — этот смартфон оснащен двухэлементным кремний-углеродным аккумулятором емкостью 6000 мАч, и это самый мощный среди флагманов OnePlus на сегодняшний день.
Батарея нового поколения: какие 5 смартфонов уже получили продвинутую технологию
Еще смартфон поддерживает проводную зарядку SuperVOOC мощностью 100 Вт, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и даже магнитную беспроводную зарядку — впервые в истории OnePlus.

Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra

Первый из названных смартфонов, Xiaomi 15, оснащен аккумулятором емкостью 5240 мАч, помещенным в корпус толщиной всего 8,08 мм. Гаджет поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт благодаря чипам Xiaomi Surge P3 и G1, контролирующим тепло- и энергоснабжение.
Батарея нового поколения: какие 5 смартфонов уже получили продвинутую технологию
Что касается Xiaomi 15 Ultra, то он получил аккумулятор емкостью 5410 мАч с такой же системой зарядки, а также перископический телеобъектив Leica с разрешением 200 Мп.
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Oppo Find X8 Pro

Этот телефон называют идеальным примером того, как кремний-углеродные аккумуляторы могут сочетаться с флагманскими функциями без ущерба дизайну. Аккумулятор емкостью 5910 мА-ч поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, а также обратную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт.
Батарея нового поколения: какие 5 смартфонов уже получили продвинутую технологию
Смартфон работает на базе процессора Dimensity 9400, поддерживает до 1 ТВ памяти UFS 4.0 и оснащен мощной 50-мегапиксельной камерой с двумя перископическими объективами и 6-кратным оптическим зумом.

Honor Magic 7 Pro

Эта модель не просто использует кремний-углеродные аккумуляторы: она оснащена батареей емкостью 5850 мАч с проводной зарядкой мощностью 100 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 80 Вт. Это большой шаг вперед по сравнению с типичными вариантами на 5000 мАч.
Батарея нового поколения: какие 5 смартфонов уже получили продвинутую технологию
Еще Magic 7 Pro получил чипсет Snapdragon 8 Elite, перископический телеобъектив 200 Мп со 100-кратным зумом, основной сенсор с изменяющейся диафрагмой и памятью UFS 4.0 объемом до 1 ТБ. Смартфон также поддерживает спутниковую связь в топовых моделях — это еще одна функция, которая имеет значение для западных пользователей.

Redmi Note 14 Pro+

Это самый доступный вариант из работающих на кремний-углероде. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 6200 мАч, а благодаря быстрой зарядке мощностью 90 Вт он заряжается менее чем за 40 минут, несмотря на столь большую мощность.
Батарея нового поколения: какие 5 смартфонов уже получили продвинутую технологию
Телефон может похвастаться 1,5K OLED-дисплеем с пиковой яркостью 3000 нит, тройной 50-мегапиксельной камерой с 2,5-кратным телеобъективом, а работает он на базе процессора Snapdragon 7s Gen 3.
По материалам:
Фокус
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