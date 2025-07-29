Xiaomi прекращает поддержку 9 популярных смартфонов — Finance.ua

Xiaomi прекращает поддержку 9 популярных смартфонов Сегодня 00:30 — Технологии&Авто

Xiaomi прекращает поддержку 9 популярных смартфонов, techwish.pl

Китайский производитель Xiaomi в ближайшее время прекратит поддержку целого ряда своих популярных смартфонов. Эти аксессуары достигли конца своего жизненного цикла и перестанут получать обновления и патчи безопасности.

В список вошли 9 моделей смартфонов — как от самой Xiaomi, так и ее суббрендов Redmi и Poco.

Далеко не все они выходили в Украине, однако некоторые модели точно знакомы на местном рынке:

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Lite LE

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi 11 Prime 4G

Redmi A1+

Redmi А1

POCO M 5

POCO C50

Для большей части моделей из списка последнее обновление безопасности выйдет 23 сентября — на этом официальная поддержка смартфонов будет завершена. Единственным исключением стал POCO M 5 . Финальное обновление этой модели будет выпущено уже 6 сентября.

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Всем нуждающимся в обновлении производитель предлагает перейти на более свежие устройства, для которых все еще выходят обновления. Тем более что новая политика обновлений Xiaomi гарантирует поддержку ПО до четырех лет для большинства телефонов.

Xiaomi активно работает над Android 16, хотя официальная дорожная карта по развертыванию HyperOS 3 еще не опубликована. Впрочем, уже известно, какие смартфоны точно останутся без новой ОС.

УНІАН По материалам:

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