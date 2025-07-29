Xiaomi прекращает поддержку 9 популярных смартфонов — Finance.ua

Xiaomi прекращает поддержку 9 популярных смартфонов
Китайский производитель Xiaomi в ближайшее время прекратит поддержку целого ряда своих популярных смартфонов. Эти аксессуары достигли конца своего жизненного цикла и перестанут получать обновления и патчи безопасности.
В список вошли 9 моделей смартфонов — как от самой Xiaomi, так и ее суббрендов Redmi и Poco.
Далеко не все они выходили в Украине, однако некоторые модели точно знакомы на местном рынке:
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11 Lite LE
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Redmi 11 Prime 4G
- Redmi A1+
- Redmi А1
- POCO M5
- POCO C50
Для большей части моделей из списка последнее обновление безопасности выйдет 23 сентября — на этом официальная поддержка смартфонов будет завершена. Единственным исключением стал POCO M5. Финальное обновление этой модели будет выпущено уже 6 сентября.
Всем нуждающимся в обновлении производитель предлагает перейти на более свежие устройства, для которых все еще выходят обновления. Тем более что новая политика обновлений Xiaomi гарантирует поддержку ПО до четырех лет для большинства телефонов.
Xiaomi активно работает над Android 16, хотя официальная дорожная карта по развертыванию HyperOS 3 еще не опубликована. Впрочем, уже известно, какие смартфоны точно останутся без новой ОС.
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