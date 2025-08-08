В Украине планируется создать первый подземный индустриальный парк — Finance.ua
В Украине планируется создать первый подземный индустриальный парк

Казна и Политика
10
«Бюро инвестиционных программ» (BIP), управляющая компания в индустриальных парках (ИП) «Владимир» и «Нововолынск», инициировала создание в Харькове первого в Украине подземного ИП.
Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.
«Начало земельных работ запланировано на первый квартал 2026 года», — рассказал он.
Согласно информации компании BIP в Facebook, проект планируется реализовать в связи с масштабными разрушениями промышленной инфраструктуры в результате вооруженной агрессии рф в Харьковской области.
«В целях сохранения производственного потенциала, рабочих мест и обеспечения безопасности работников рассматривается возможность создания индустриального парка в подземном формате», — отмечает компания.
BIP сообщает, что в настоящее время в индустриальном кластере Харьковщины функционируют только три из 15 предприятий, специализирующихся на машиностроении, металлообработке, изготовлении гидравлических систем и школьной мебели.
«Новый индустриальный парк будет функционировать как автономное пространство для предприятий, способных работать в условиях усиленных рисков безопасности. Реализацию проекта поддержали международные инвесторы», — сообщила компания, не приводя других подробностей.
Она сообщает, что подобные объекты существуют только в пяти странах мира, однако именно для Харькова такая инициатива может стать стратегическим ответом на современные вызовы.
Бюро инвестиционных программ — группа компаний с экспертизой по привлечению инвестиций, их сопровождению, развитию возобновляемой энергетики и инфраструктуры.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
