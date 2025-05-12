«Инвестняни», индустриальные парки и другие инструменты не приносят результатов — Гетманцев Сегодня 15:04 — Казна и Политика

«Инвестняни», индустриальные парки и другие инструменты не приносят результатов — Гетманцев

Народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев раскритиковал состояние привлечения иностранных инвестиций в украинскую экономику, отметив системные проблемы в реализации уже принятых законов и государственных программ.

По словам парламентария, невзирая на наличие широкого законодательного обеспечения и институциональной инфраструктуры, инвестиционная привлекательность Украины остается на низком уровне. В пример он привел Польшу, демонстрирующую успешные результаты в этой сфере на фоне украинской стагнации.

«Одиннадцать лет существует закон о государственной помощи бизнесу, но инструменты остаются практически незадействованными. Программа „инвестнянь“, проект „Сделано в Украине“, индустриальные парки. А на выходе — где серьезные проекты, которые можно было бы презентовать партнерам как истории успеха для убедительного разговора о возможностях?» — подчеркнул Гетманцев.

Так, согласно приведенным данным, в рамках Экспортно-кредитного агентства с начала 2025 года поддержано только 20 экспортеров на сумму около 149 млн грн. В госпрограммы вливаются миллиарды, однако на выходе только 0,64% прироста ВВП, отмечает депутат.

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Особой критике подверглось Министерство экономики, которое, по оценке Гетманцева, не демонстрирует прогресса ни в сфере государственно-частного партнерства, ни в стимулировании промышленных инвестиций. Некоторые государственные институты, ответственные за эти направления, вообще остаются невидимыми для публичного пространства.

Политик также выразил обеспокоенность по поводу эффективности Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления, договор о создании которого Верховная Рада ратифицировала 8 мая. Он подчеркнул, что сам фонд является лишь инструментом, а для привлечения реального капитала нужна мощная и проактивная команда, способная работать в режиме 24/7.

«В нынешнем составе экономического блока правительства я не вижу людей, способных дать толчок инвестиционной политике. Эту команду необходимо усиливать», — подытожил Гетманцев.

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