«Инвестняни», индустриальные парки и другие инструменты не приносят результатов — Гетманцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Инвестняни», индустриальные парки и другие инструменты не приносят результатов — Гетманцев

Казна и Политика
75
«Инвестняни», индустриальные парки и другие инструменты не приносят результатов — Гетманцев
«Инвестняни», индустриальные парки и другие инструменты не приносят результатов — Гетманцев
Народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев раскритиковал состояние привлечения иностранных инвестиций в украинскую экономику, отметив системные проблемы в реализации уже принятых законов и государственных программ.
По словам парламентария, невзирая на наличие широкого законодательного обеспечения и институциональной инфраструктуры, инвестиционная привлекательность Украины остается на низком уровне. В пример он привел Польшу, демонстрирующую успешные результаты в этой сфере на фоне украинской стагнации.
Читайте также
«Одиннадцать лет существует закон о государственной помощи бизнесу, но инструменты остаются практически незадействованными. Программа „инвестнянь“, проект „Сделано в Украине“, индустриальные парки. А на выходе — где серьезные проекты, которые можно было бы презентовать партнерам как истории успеха для убедительного разговора о возможностях?» — подчеркнул Гетманцев.
Так, согласно приведенным данным, в рамках Экспортно-кредитного агентства с начала 2025 года поддержано только 20 экспортеров на сумму около 149 млн грн. В госпрограммы вливаются миллиарды, однако на выходе только 0,64% прироста ВВП, отмечает депутат.
Читайте также
Особой критике подверглось Министерство экономики, которое, по оценке Гетманцева, не демонстрирует прогресса ни в сфере государственно-частного партнерства, ни в стимулировании промышленных инвестиций. Некоторые государственные институты, ответственные за эти направления, вообще остаются невидимыми для публичного пространства.
Политик также выразил обеспокоенность по поводу эффективности Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления, договор о создании которого Верховная Рада ратифицировала 8 мая. Он подчеркнул, что сам фонд является лишь инструментом, а для привлечения реального капитала нужна мощная и проактивная команда, способная работать в режиме 24/7.

Читайте также: Соглашение об ископаемых: все, что нужно знать и понимать украинцам

«В нынешнем составе экономического блока правительства я не вижу людей, способных дать толчок инвестиционной политике. Эту команду необходимо усиливать», — подытожил Гетманцев.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems