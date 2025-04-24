Шмыгаль назвал преимущества инвестирования в Украину — Finance.ua

Шмыгаль назвал преимущества инвестирования в Украину Сегодня 18:32 — Казна и Политика

Шмыгаль назвал преимущества инвестирования в Украину, www.kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с представителями американского бизнеса, в ходе которой наметил ключевые преимущества инвестирования в Украину. Мероприятие прошло 23 апреля в Вашингтоне, сообщает Правительственный портал.

«Инвестиции в Украину — это инвестиции в будущего члена Европейского Союза», — отметил он.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина начала переговоры о вступлении с ЕС и стремится к завершению этого процесса за два года, параллельно продолжается интеграция во Внутренний рынок ЕС, внедряются европейские директивы для синхронизации законодательства.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина является уникальной возможностью для международного бизнеса: создан производственный хаб с конкурентной себестоимостью для экспорта продукции на рынки ЕС и мира и формируется масштабное инвестиционное пространство для инвестиций в восстановление страны.

Он подчеркнул, что правительство активно работает над созданием благоприятных условий для развития производства и технологического бизнеса. В частности, открыто 100 индустриальных парков с регуляторными и налоговыми льготами, государство компенсирует до 30% стоимости крупных проектов, а также обеспечиваем страхование рисков. Отдельное внимание уделяется технологическим компаниям: уникальный режим Дія. Сіті с самыми низкими налогами в Европе способствует развитию отрасли.

Отстройка и восстановление

«Отстройка Украины станет самым большим экономическим проектом в Европе за последние поколения. Всемирный банк оценивает общий объем потребностей в восстановлении более чем в 500 млрд долларов. А это рынок проектов, которые будут доступны частному сектору для реализации», — отметил Денис Шмыгаль и добавил, что основными направлениями являются жилье, энергосеть, дороги, порты, инженерная инфраструктура.

Отдельно премьер подчеркнул, что основным ресурсом для восстановления могут быть замороженные российские активы.

«На Западе заморожено около 300 млрд долларов активов рф. Страны G7 уже запустили механизм ERA, который предусматривает использование доходов от замороженных российских активов. Это 50 млрд долларов для Украины. Второй шаг — полная конфискация российских активов», — отметил Денис Шмыгаль и добавил, что нужно также ввести налог на экспорт российских энергоносителей и сырья, чтобы покрыть часть потребностей на восстановление, которую не покроют замороженные российские активы.

Премьер-министр поблагодарил компании, которые продолжают работать в Украине, и те, которые зашли на украинский рынок. По его словам, в прошлом году в Украине появилась почти сотня новых компаний из США, а количество международных компаний, уже присутствующих на украинском рынке и планирующих продолжать инвестиции, несмотря на войну, увеличилось до 70% в 2024 году.

«Благодарны каждому бизнесу, который работает и инвестирует в Украину, создает производства и рабочие места. Ценим вклад каждого в нашу устойчивость и развитие», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

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