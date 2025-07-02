МВФ изменил негативный сценарий в обновленной программе с Украиной — Finance.ua

МВФ изменил негативный сценарий в обновленной программе с Украиной Сегодня 15:05 — Казна и Политика

МВФ изменил негативный сценарий в обновленной программе с Украиной

Международный валютный фонд несущественно изменил негативный сценарий в ходе восьмого пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте фонда, передает «Интерфакс-Украина».

Фонд допускает альтернативные более пессимистические сценарии развития событий, однако не смоделировал их в обновленном документе.

«Фонд признает, что риски для негативного сценария чрезвычайно высокие. Возможны альтернативные негативные сценарии, включая другую продолжительность войны или менее устойчивые результаты мира; однако на данном этапе их моделирование является преждевременным, учитывая, что мирные переговоры все еще продолжаются, а их результаты очень неопределенные», — сказал он.

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В МВФ напоминают, что текущий негативный сценарий предполагает завершение войны во ІІ кв.-2026 года.

Во время 8-го пересмотра шок был смещен на ІІІ кв.-2025 года.

Согласно этому сценарию, реальный ВВП в этом году сократится на 1% (это на 1 процентный пункт (п.п.) больше, чем в седьмом пересмотре), в следующем году будет равен нулю (на 0,5 п.п. больше, чем в предыдущем просмотре), а в 2027-м — 3,8% (как и в предыдущем пересмотре).

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Также в восьмом пересмотре программы к рискам обострения и увеличения продолжительности войны, сокращения внешней экономической и военной помощи Фонд добавил риск популистского давления и усиления сопротивления со стороны заинтересованных сторон, что на практике может усложнить усилия власти относительно реформ, в частности через парламент.

В МВФ констатируют, что по сравнению с седьмым пересмотром способность программы учитывать дополнительные неблагоприятные изменения в сторону ухудшения еще больше уменьшилась, поскольку это повлечет за собой дефицит финансирования, который придется покрывать способом, соответствующим восстановлению устойчивости долга, и еще более усложнит реализацию комплекса мер, направленных на восстановление.

Справка Finance.ua:

30 июня Совет директоров МВФ завершил восьмой пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины, приняв решение о выделении около $0,5 млрд (SDR0,37) девятого транша, которые будут направлены на бюджетную поддержку;

выделение 9-го транша увеличит общий объем выплат в рамках программы до $10,6 млрд.

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