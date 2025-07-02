Зеленский подписал закон о новых штрафах за таможенные нарушения — Finance.ua

Зеленский подписал закон о новых штрафах за таможенные нарушения Сегодня 14:27 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон о новых штрафах за таможенные нарушения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4323-IX об административной ответственности за нарушение таможенных правил.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады в Telegram.

«Документ гармонизирует положения Таможенного кодекса Украины с конституционной практикой и современными европейскими подходами в сфере таможенного правоприменения», — говорится в сообщении.

Что предусматривает закон:

размер штрафа будет зависеть от того, какой орган его налагает;

изменяются подходы к обязательности конфискации товаров;

волонтеры освобождаются от ответственности, если до 1 апреля 2024 ввозили для ВСУ авто в режиме транзита или временного ввоза.

Закон устанавливает новые размеры штрафов за совершение нарушений:

за нарушения, предусмотренные частью шестой статей 470 и 481 Таможенного кодекса Украины (ТКУ), — от 8 до 12 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (НМДГ);

за нарушение статей 472, 482 и 484 ТКУ — в размере от 50% до 100% стоимости товаров или транспортных средств;

за нарушение части второй статьи 482 ТКУ — от 150% до 200% стоимости товаров или транспортных средств;

за нарушение статьи 476 ТКУ — от 1 до 2 тысяч НМДГ;

за нарушение статьи 479¹ ТКУ предусмотрен фиксированный размер штрафа в сумме 1000 НМДГ.

Верховная Рада приняла соответствующий законопроект 25 марта 2025 года.

Напомним, с начала года таможенные органы выявили 4095 нарушений таможенных правил на 5,7 млрд грн. По 1511 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 340 млн гривен.

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