Зеленский подписал закон о новых штрафах за таможенные нарушения — Finance.ua

Зеленский подписал закон о новых штрафах за таможенные нарушения
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4323-IX об административной ответственности за нарушение таможенных правил.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады в Telegram.
«Документ гармонизирует положения Таможенного кодекса Украины с конституционной практикой и современными европейскими подходами в сфере таможенного правоприменения», — говорится в сообщении.
Что предусматривает закон:
- размер штрафа будет зависеть от того, какой орган его налагает;
- изменяются подходы к обязательности конфискации товаров;
- волонтеры освобождаются от ответственности, если до 1 апреля 2024 ввозили для ВСУ авто в режиме транзита или временного ввоза.
Закон устанавливает новые размеры штрафов за совершение нарушений:
- за нарушения, предусмотренные частью шестой статей 470 и 481 Таможенного кодекса Украины (ТКУ), — от 8 до 12 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (НМДГ);
- за нарушение статей 472, 482 и 484 ТКУ — в размере от 50% до 100% стоимости товаров или транспортных средств;
- за нарушение части второй статьи 482 ТКУ — от 150% до 200% стоимости товаров или транспортных средств;
- за нарушение статьи 476 ТКУ — от 1 до 2 тысяч НМДГ;
- за нарушение статьи 479¹ ТКУ предусмотрен фиксированный размер штрафа в сумме 1000 НМДГ.
Верховная Рада приняла соответствующий законопроект 25 марта 2025 года.
Напомним, с начала года таможенные органы выявили 4095 нарушений таможенных правил на 5,7 млрд грн. По 1511 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 340 млн гривен.
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