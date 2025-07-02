Зеленский подписал закон о новых штрафах за таможенные нарушения — Finance.ua
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Зеленский подписал закон о новых штрафах за таможенные нарушения

Казна и Политика
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Зеленский подписал закон о новых штрафах за таможенные нарушения
Зеленский подписал закон о новых штрафах за таможенные нарушения
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4323-IX об административной ответственности за нарушение таможенных правил.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады в Telegram.
«Документ гармонизирует положения Таможенного кодекса Украины с конституционной практикой и современными европейскими подходами в сфере таможенного правоприменения», — говорится в сообщении.
Что предусматривает закон:
  • размер штрафа будет зависеть от того, какой орган его налагает;
  • изменяются подходы к обязательности конфискации товаров;
  • волонтеры освобождаются от ответственности, если до 1 апреля 2024 ввозили для ВСУ авто в режиме транзита или временного ввоза.
Закон устанавливает новые размеры штрафов за совершение нарушений:
  • за нарушения, предусмотренные частью шестой статей 470 и 481 Таможенного кодекса Украины (ТКУ), — от 8 до 12 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (НМДГ);
  • за нарушение статей 472, 482 и 484 ТКУ — в размере от 50% до 100% стоимости товаров или транспортных средств;
  • за нарушение части второй статьи 482 ТКУ — от 150% до 200% стоимости товаров или транспортных средств;
  • за нарушение статьи 476 ТКУ — от 1 до 2 тысяч НМДГ;
  • за нарушение статьи 479¹ ТКУ предусмотрен фиксированный размер штрафа в сумме 1000 НМДГ.
Верховная Рада приняла соответствующий законопроект 25 марта 2025 года.
Напомним, с начала года таможенные органы выявили 4095 нарушений таможенных правил на 5,7 млрд грн. По 1511 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 340 млн гривен.
По материалам:
Finance.ua
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