В НБУ сообщили, как будет восстанавливаться экономика в 2025—2027 годах — Finance.ua

В НБУ сообщили, как будет восстанавливаться экономика в 2025—2027 годах Сегодня 09:31 — Казна и Политика

В НБУ сообщили, как будет восстанавливаться экономика в 2025—2027 годах

В I квартале 2025 года рост экономики оставался сдержанным, в частности из-за разрушения газовой инфраструктуры и вызванного этим увеличения потребностей в импорте газа. Несмотря на определенное оживление рынка труда, весомым сдерживающим фактором в соответствии с опросом бизнеса оставался также обусловленный войной дефицит квалифицированных работников.

Об этом пишет НБУ

Обострение торговых противостояний в мире пока не отразилось на украинской экономике, однако в дальнейшем будет сдерживать ее восстановление. Тарифные войны, вероятно, приведут к ослаблению внешнего спроса на отдельные товары украинского экспорта, хотя агропродукция будет оставаться востребованной даже в условиях охлаждения мировой экономики.

Учитывая указанные факторы, НБУ несколько ухудшил свои оценки динамики экономического обновления. Ожидается, что в 2025 году экономика Украины вырастет на 3,1%.

Этому, в частности, будет способствовать увеличение урожаев и уменьшение дефицита электроэнергии, что вместе со значительными оборонными заказами будет поддерживать промышленность.

В 2026, 2027 годах рост реального ВВП ускорится до 3,7−3,9%, прежде всего благодаря увеличению инвестиций в отстройку, восстановлению производства и устойчивости потребительского спроса.

Частные инвестиции и потребление будут компенсировать эффекты фискальной консолидации, что будет происходить на фоне уменьшения объемов международной финансовой помощи.

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