В НБУ сообщили, как будет восстанавливаться экономика в 2025—2027 годах — Finance.ua

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В НБУ сообщили, как будет восстанавливаться экономика в 2025—2027 годах

Казна и Политика
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В НБУ сообщили, как будет восстанавливаться экономика в 2025—2027 годах
В НБУ сообщили, как будет восстанавливаться экономика в 2025—2027 годах
В I квартале 2025 года рост экономики оставался сдержанным, в частности из-за разрушения газовой инфраструктуры и вызванного этим увеличения потребностей в импорте газа. Несмотря на определенное оживление рынка труда, весомым сдерживающим фактором в соответствии с опросом бизнеса оставался также обусловленный войной дефицит квалифицированных работников.
Об этом пишет НБУ.
Обострение торговых противостояний в мире пока не отразилось на украинской экономике, однако в дальнейшем будет сдерживать ее восстановление. Тарифные войны, вероятно, приведут к ослаблению внешнего спроса на отдельные товары украинского экспорта, хотя агропродукция будет оставаться востребованной даже в условиях охлаждения мировой экономики.
Учитывая указанные факторы, НБУ несколько ухудшил свои оценки динамики экономического обновления. Ожидается, что в 2025 году экономика Украины вырастет на 3,1%.
Этому, в частности, будет способствовать увеличение урожаев и уменьшение дефицита электроэнергии, что вместе со значительными оборонными заказами будет поддерживать промышленность.
В 2026, 2027 годах рост реального ВВП ускорится до 3,7−3,9%, прежде всего благодаря увеличению инвестиций в отстройку, восстановлению производства и устойчивости потребительского спроса.
Частные инвестиции и потребление будут компенсировать эффекты фискальной консолидации, что будет происходить на фоне уменьшения объемов международной финансовой помощи.
По материалам:
Finance.ua
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