Украина рассчитывает присоединиться к ОЭСР: Шмыгаль озвучил сроки — Finance.ua

Украина рассчитывает присоединиться к ОЭСР: Шмыгаль озвучил сроки
Украина стремится интегрироваться в Организацию экономического сотрудничества и развития в следующем году.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с Генеральным секретарем ОЭСР Матиасом Корманном, сообщает Правительственный портал.
«Присоединение к клубу развитых государств остается неизменным приоритетом Украины.
Стороны обсудили структурные изменения, которые Украина осуществляет на пути к членству в Организации. Шмыгаль поблагодарил за высокую оценку достигнутого прогресса и помощь в имплементации реформ.
«Это будет способствовать восстановлению, привлечению инвестиций, а также ускорит евроинтеграционные процессы», — подчеркнул премьер-министр.
Он выразил уверенность, что наше государство вместе с ОЭСР сможем достойно ответить на все нынешние вызовы.
Напомним, Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует замедление роста экономики Украины до 2% в 2025 году и продолжение роста на уровне 2% в 2026 году, если не будет восстановлена безопасность, говорится в обзоре ОЭСР за июнь.
Активность продолжает восстанавливаться, но медленнее. Прогнозируется, что рост замедлится до 2% в 2025 году и останется на уровне 2% в 2026 году, если безопасность не будет восстановлена.
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