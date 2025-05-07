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Украина существенно продвинулась в борьбе с коррупцией — генсек ОЭСР

Казна и Политика
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Украина существенно продвинулась в борьбе с коррупцией — генсек ОЭСР
Украина существенно продвинулась в борьбе с коррупцией — генсек ОЭСР
Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиас Корманн заявляет, что Украина существенно продвинулась в борьбе против коррупции.
«Мы поражены тем, насколько публично, открыто подходит к этим задачам правительство, невзирая на агрессивную войну. Вы существенно продвинулись в борьбе против коррупции, и я могу сказать, что система добродетели очень важна для того, чтобы община вам доверяла, чтобы бизнес доверял, и это поможет восстановить страну после войны», — сказал Корманн на презентации ОЭСР обзоров Украины в Киеве.
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Он отметил, что ОЭСР надеется, что содействие борьбе с коррупцией будет продолжаться.
Также он подчеркнул, что все индикаторы государственной добродетели представляются украинским правительством, что подтверждает, что Украина хочет действительно создать те институты, которые будут показывать приверженность не только руководству, но и всему народу, чтобы бороться с коррупцией.
«В определенных ключевых моментах вы уже практически дотянулись до среднего уровня по ОЭСР», — отметил Корманн.
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Вместе с тем он заявил о необходимости усиливать систему государственного аудита, а также систему управления риском коррупции.
Также генсек ОЭСР подчеркнул, что реестр лоббирования должен быть запущен как можно скорее и к нему должен быть качественный доступ.
«В целом Украина снизила свои риски коррупции. Она проводит дальнейшее обучение и переобучение своих специалистов… Это касается и частного сектора, но это должно касаться и малого, и среднего бизнеса: чтобы они так же сыграли свою роль в борьбе с коррупцией. Следовательно, мы будем и далее продолжать строить с вами мощный фундамент нашей дальнейшей работы в борьбе с коррупцией для того, чтобы обеспечить успешное осуществление всех мер, о которых мы говорим», — заявил Корманн.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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