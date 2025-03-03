Сколько стоит бюджету противодействие коррупции — Finance.ua

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Сколько стоит бюджету противодействие коррупции

Казна и Политика
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Сколько стоит бюджету противодействие коррупции
Сколько стоит бюджету противодействие коррупции
В 2025 году увеличатся расходы на все антикоррупционные органы. Больше всего средств из государственного бюджета, как и предыдущие годы, получит Национальное антикоррупционное бюро: расходы на него превысят 2 млрд гривен. Увеличение расходов связано с расширением штата Бюро, это касается Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Антикоррупционного суда.
Об этом пишет «Слово и дело».
«Слово и дело»
«Слово и дело»
За последние шесть лет расходы на Национальное антикоррупционное бюро ни разу не снижались. В 2020 году на НАБУ выделили 0,92 млрд гривен, в 2021 году — 1,07 млрд (+16,3%).
В 2022 году, несмотря на начало полномасштабной войны, расходы на НАБУ увеличили на 15% - до 1,23 млрд гривен. В 2023 году на Антикоррупционное бюро выделили 1,26 млрд гривен (+2,4%), а в прошлом году — 1,88 млрд (+49,2%).
Планируемые на 2025-й расходы — 2,18 млрд гривен (+15,9%).
Национальное агентство по предотвращению коррупции в 2020 году получило из бюджета 0,69 гривен. В 2021 году расходы на агентство выросли на 66,7% - до 1,15 млрд гривен. На таком же уровне они остались и в 2022 году.
В 2023 году расходы на НАПК незначительно выросли — до 1,17 млрд. В 2024 году на агентство выделили 1,28 млрд (+9,4%), в 2025-м — 1,48 млрд (+15,6%).
Специальная антикоррупционная прокуратура в 2020 году получила из госбюджета 0,15 млрд гривен. В 2021—2022 годах расходы на САП уменьшали — до 0,14 млрд и 0,12 млрд гривен соответственно.
В 2023—2024 годах на САП в бюджете предусмотрено 0,2 млрд гривен. В этом году финансирование увеличили на 70% - до 0,34 млрд.
Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), в 2020 году получило из бюджета 0,19 млрд гривен. В 2021 году расходы выросли на 42,1% - до 0,27 млрд.
В 2022—2023 годах расходы на АРМА урезали — до 0,21 млрд и 0,19 млрд. В 2024 году расходы на АРМА остались на прежнем уровне, в бюджет-2025 заложили 0,44 млрд гривен (+131,6%).
В бюджете-2020 на Высший антикоррупционный суд заложили 0,29 млрд гривен, в бюджете-2021 — 0,37 млрд (+27,6%).
В 2022 году расходы на Антикоррупционный суд снизили до 0,29 млрд (-21,6%). Такую же сумму заложили на работу суда в 2023 году.
В 2024 году финансирование работы ВАКС увеличилось до 0,39 млрд гривен (+34,5%). На этот год в бюджете предусмотрено 0,51 млрд (+30,8%).
По материалам:
Слово і Діло
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