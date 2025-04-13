Где украинцы чаще всего сталкиваются с коррупцией — опрос Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Где украинцы чаще всего сталкиваются с коррупцией — опрос

Часть украинцев сталкивается с проявлениями бытовой коррупции. Есть сферы, где взятки требуют чаще всего, и за последний год ситуация ухудшилась.

Об этом свидетельствует опрос КМИС.

Где чаще всего украинцы сталкиваются с коррупцией

В частности, 29% респондентов заявили, что руководство школ и учителя требовали от них или членов семьи взятки (денег, подарка, протекции, услуги) за последние 12 месяцев.

Еще 26% сообщили о вымогательстве взяток при получении медицинских услуг (включая врачей, сотрудников больниц, поликлиник, аптек).

С утверждением респондентов, коррупция в сфере приватизации, владения и использования землей выросла за год с 14% до 25%.

Кроме того, 25% украинцев заявили, что сталкивались с вымогательством взяток от сотрудников Национальной полиции (включая патрульную полицию).

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Уровень коррупции в налоговой сфере вырос за год с 6 до 13%, считают украинцы.

2 млрд гривен. Напомним, в 2025 году возрастут расходы на все антикоррупционные органы. Больше всего средств из государственного бюджета, как и предыдущие годы, получит Национальное антикоррупционное бюро: расходы на него превысят

Увеличение расходов связано с расширением штата Бюро, это касается Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Антикоррупционного суда.

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