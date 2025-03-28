Рада создала ВСК для расследования военных и коррупционных нарушений в обороне — Finance.ua

Рада создала ВСК для расследования военных и коррупционных нарушений в обороне Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Рада создала ВСК для расследования военных и коррупционных нарушений в обороне

Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию возможных нарушений законодательства Украины при осуществлении мер по обороне государства.

Об этом сообщил народный депутат, глава ВСК Александр Бакумов во время беседы с журналистами.

Он уточнил, что создание соответствующей комиссии было поддержано 297 народными депутатами.

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Бакумов отметил, что временная следственная комиссия будет иметь больше полномочий, чем временная специальная комиссия, которая работала раньше и не имела даже функциональных возможностей пригласить для объяснения конкретное физическое лицо.

«Следственная комиссия эти функции имеет, более того, она может даже применять повод, если лицо не прибывает, а также определенные меры административного характера», — подчеркнул он.

Что касается того, чем именно будет заниматься комиссия, парламентарий отметил, что речь идет о политических и парламентских инструментах относительно «тех или иных обстоятельств, которые имели место при осуществлении мер по обороне государства».

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«Мы говорим в целом о системе обороны государства, любых военных правонарушениях и коррупционных правонарушениях, в том числе деятельности территориальных центров комплектования, их уполномоченных лиц. Это касается и обустройства линии фортификаций», — уточнил глава ВСК.

Согласно проекту постановления , ожидается, что реализация инициативы позволит в рамках парламентского контроля и деятельности Временной следственной комиссии проверить сообщения о многочисленных фактах нарушений законодательства, в том числе фактов коррупционных и военных правонарушений при осуществлении мер по обороне государства, а также при использовании средств государственного бюджета, направленных на осуществление мероприятий по обороне, в том числе по оборудованию оборонных фортификационных сооружений и инженерных заграждений, закупке и поставке БпЛА, подготовить на основе всестороннего анализа исследованных обстоятельств выводы и предложения для внесения их на рассмотрение Верховной Рады и направить материалы по выявленным фактам правонарушений в ответственные правоохранительные органы в пределах их компетенции.

В состав ВСК вошли 17 человек.

Укрінформ По материалам:

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