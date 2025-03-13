Коррупционный скандал в Киеве: Кличко уволил руководящих работников коммунальных предприятий — Finance.ua

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Коррупционный скандал в Киеве: Кличко уволил руководящих работников коммунальных предприятий

Казна и Политика
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Коррупционный скандал в Киеве: Кличко уволил руководящих работников коммунальных предприятий
Коррупционный скандал в Киеве: Кличко уволил руководящих работников коммунальных предприятий
Мэр Киева Виталий Кличко, комментируя последние резонансные новости, касающиеся, в частности, земельной сферы столицы, отметил, что город предоставляет правоохранителям все запрашиваемые документы и содействует следствию. Виталий Кличко назвал фамилии уволенных со своих должностей в КГГА и тех, кто будет уволен. Также он дал поручение проверить все документы по земельным участкам, о которых идет речь в расследовании НАБУ.
Об этом Виталий Кличко заявил в начале заседания Киевсовета, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
«Сначала относительно последних резонансных новостей, которые касаются, в частности, земельной сферы столицы. Хочу отметить, что город предоставляет правоохранителям все запрашиваемые документы и содействует следствию», — отметил Виталий Кличко.
Со своих должностей в КГГА уволены:
  • заместитель главы КГГА Петр Оленич;
  • заместитель руководителя КП «Киевблагоустройство» Алексей Мушта;
  • заместитель директора КП «Спецжилфонд» Юрий Леонов процедурно уволен будет с завтрашнего числа;
  • депутат Киевсовета, глава земельной комиссии Михаил Терентьев написал заявление об увольнении с должности директора КП «Инженерный центр»;
  • фракция партии «Удар» отзывает его из депутатов Киевсовета.
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Кличко заявил, что также будут уволены такие руководящие работники:
  • директор КП коммунального предприятия «Киевский институт земельных отношений» Игорь Долинский;
  • директор КП «Спецжилфонд» Владимир Шарий;
  • директор коммунального предприятия «Финансовая компания «Жилинвест» Виктор Погребной;
  • заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Валентина Святина.
Что касается коммунального объединения «Киевзеленстрой», то будут уволены:
  • генеральный директор предприятия Юрий Бахмат;
  • первый заместитель генерального директора «Киевзеленстроя» Алексей Лукаш;
  • заместитель начальника управления капитальных вложений Коммунального объединения Александр Гора.
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Кличко отметил, что это будут не последние увольнения и что в сфере градостроительства столицы и земельных отношений будет осуществлена ​​реорганизация.
«И не только в этих областях. Я дал поручение проверить документы по земельным участкам, о которых идет речь в расследовании НАБУ. И к правомерности отвода которых возникают вопросы. По результатам проверки там, где есть нарушения, землеотводы будут отменены. Также Киевсоветом уже готовится пакет решений, чтобы сделать невозможным подобные злоупотребления в дальнейшем. Это касается и процедур, чтобы закрыть лазейки в законодательстве», — отметил Кличко.
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Он подчеркнул, что Киевсовет подготовил обращение в парламент, чтобы Верховная Рада надлежащим образом урегулировала в законе соотношение площади земельных участков и объектов имущества, расположенных на них. Готовятся решения по реорганизации структурных подразделений КГГА.
Напомним, Национальная полиция Украины разоблачила масштабную коррупционную схему в коммунальном объединении «Киевзеленстрой» Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) во главе с его руководителями. Организовали схему генеральный директор и его первый заместитель. Они выбирали сообщников, лоббировали интересы некоторых коммерческих структур во время процедуры публичных закупок, получали и распределяли коррупционные деньги.
По материалам:
Finance.ua
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