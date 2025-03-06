Подрядчик реконструкции Шулявского моста должен вернуть в бюджет 1 млрд грн — решение апелляции Сегодня 20:39 — Криминал

Подрядчик реконструкции Шулявского моста должен вернуть в бюджет 1 млрд грн — решение апелляции

Северный хозяйственный суд подтвердил решение первой инстанции, согласно которому подрядчик реконструкции Шулявского путепровода должен вернуть в бюджет более 1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Напомним, Киевская городская прокуратура установила, что частное общество стало победителем тендера на реконструкцию транспортной развязки на пересечении проспекта Победы по ул. Гетьмана.

Антимонопольный комитет признал, что победитель торгов и еще одно общество совершили при участии в аукционе антиконкурентные согласованные действия, то есть прозрачного тендера не было.

«Учитывая это, Киевская городская прокуратура в декабре 2023 года обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском в интересах государства в лице Киевского городского совета о признании недействительным решения тендерного комитета, указанного договора генерального подряда как противоречащих интересам государства и общества», — сказано в сообщении.

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Также прокуратура просила суд взыскать с «победителя» торгов именно в доход государства более 1 млрд 117 млн гривен.

Тогда суд согласился с доводами прокурора, а сейчас апелляционная инстанция оставила решение Хозяйственного суда города Киева в силе.

Таким образом, решение суда вступило в законную силу, и в настоящее время прокуратурой принимаются меры по его реальному выполнению.

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