Подрядчик реконструкции Шулявского моста должен вернуть в бюджет 1 млрд грн — решение апелляции — Finance.ua
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Подрядчик реконструкции Шулявского моста должен вернуть в бюджет 1 млрд грн — решение апелляции

Криминал
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Подрядчик реконструкции Шулявского моста должен вернуть в бюджет 1 млрд грн — решение апелляции
Подрядчик реконструкции Шулявского моста должен вернуть в бюджет 1 млрд грн — решение апелляции
Северный хозяйственный суд подтвердил решение первой инстанции, согласно которому подрядчик реконструкции Шулявского путепровода должен вернуть в бюджет более 1 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Напомним, Киевская городская прокуратура установила, что частное общество стало победителем тендера на реконструкцию транспортной развязки на пересечении проспекта Победы по ул. Гетьмана.
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Антимонопольный комитет признал, что победитель торгов и еще одно общество совершили при участии в аукционе антиконкурентные согласованные действия, то есть прозрачного тендера не было.
«Учитывая это, Киевская городская прокуратура в декабре 2023 года обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском в интересах государства в лице Киевского городского совета о признании недействительным решения тендерного комитета, указанного договора генерального подряда как противоречащих интересам государства и общества», — сказано в сообщении.
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Также прокуратура просила суд взыскать с «победителя» торгов именно в доход государства более 1 млрд 117 млн гривен.
Тогда суд согласился с доводами прокурора, а сейчас апелляционная инстанция оставила решение Хозяйственного суда города Киева в силе.
Таким образом, решение суда вступило в законную силу, и в настоящее время прокуратурой принимаются меры по его реальному выполнению.
По материалам:
Finance.ua
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