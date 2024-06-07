Шулявский путепровод: с победителя тендера на ремонт взыщут миллиард из-за нарушений законодательства — Finance.ua
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Шулявский путепровод: с победителя тендера на ремонт взыщут миллиард из-за нарушений законодательства

Криминал
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Шулявский путепровод: с победителя тендера на ремонт взыщут миллиард из-за нарушений законодательства
Шулявский путепровод: с победителя тендера на ремонт взыщут миллиард из-за нарушений законодательства
Хозяйственный суд удовлетворил иск Киевской городской прокуратуры о взыскании в государственный бюджет более 1 млрд гривен с победителя тендера на реконструкцию Шулявского путепровода.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
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Киевская городская прокуратура установила, что общество, признанное победителем в открытых торгах по закупке за счет местного бюджета работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах г. Киева нарушило законодательство в сфере экономической конкуренции.
Антимонопольный комитет признал, что победитель торгов и еще одно общество совершили при участии в аукционе антиконкурентные согласованные действия (действовали не самостоятельно, а согласовывали свои действия и не соревновались между собой).
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Во исполнение заключенного еще в 2018 году договора с победителем торгов, последний получил более 1 млрд гривен из местного бюджета. Однако работы по реконструкции транспортной развязки до сих пор не закончены.
Учитывая изложенное, Киевская городская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд в Киеве с иском в интересах государства о признании недействительными решения тендерного комитета, договора генерального подряда и применения соответствующих последствий путем взыскания указанной суммы в доход государства.
Хозяйственный суд Киева 04.06.2024 согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск в полном объеме.
По материалам:
Finance.ua
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