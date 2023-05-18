Реконструкцию Шулявского путепровода полностью завершат к середине 2024 года – Кличко — Finance.ua

Реконструкцию Шулявского путепровода полностью завершат к середине 2024 года – Кличко Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Реконструкцию Шулявского путепровода полностью завершат к середине 2024 года – Кличко

Реконструкцию Шулявского путепровода планируется полностью завершить к середине 2024 года.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

До этого срока должны демонтировать пятый цех завода «Большевик», расположенный рядом с путепроводом, обустроить съезды с моста на Брестский проспект и завершить благоустройство территорий.

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«О петиции относительно достройки Шулявского моста. Мы неоднократно говорили, что закончить этот объект можно только после сноса цеха номер 5. Это сооружение находилось в госсобственности, и за него государство выставило городу очень немалый счет — почти 113 миллионов гривен. Средства на выкуп были выделены из бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2022 год в соответствии с решениями Киевского городского совета», — говорит мэр.

По словам Кличко, в настоящее время помещение цеха уже освобождают от оборудования, чтобы начать демонтаж.

Также возле Шулявского путепровода приступили к ремонту подземного пешеходного перехода, который должны завершить в конце осени 2023 года. Работы по демонтажу цеха начнут в июле, а в октябре начнут обустраивать съезды.

«В середине 2024 года все строительные работы по реконструкции Шулявского путепровода должны быть завершены. И развязка будет полностью запущена», — заявил Кличко.

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В начале мая 2023-го в КГГА сообщали, что основные работы по реконструкции Шулявского путепровода должны быть завершены до конца 2024-го. К концу 2023 года КГГА также планирует обновить подземный переход и транспортную развязку возле Шулявского моста за 34 миллиона гривен.

Пятый цех завода «Большевик» решили снести, чтобы обустроить транспортную развязку с Брестского проспекта на улицу Гетьмана и с улицы Довженко на проспект. Киевсовет выкупил здание под снос за 113 миллионов гривен.

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The Village Україна По материалам:

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