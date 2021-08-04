У Кличко рассказали, почему затягиваются работы на Шулявском мосту

Главная причина задержки завершения работ на Шулявском путепроводе в Киеве заключается в ситуации с 5-ым цехом завода «Большевик».
Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА.
«Мы никак не можем достичь договоренностей с Фондом госимущества в части выкупа 5-го цеха для общественных нужд. Основные работы, которые нужно было сделать по мосту для того, чтобы запустить проезд — выполнены. Автомобильное движение на центральной части открыто. Сейчас вопрос — в окончании работы на съездах и окрестных улицах, которые использовались для объезда. Асфальтовое покрытие там, к сожалению, практически разрушено за время, пока прямой проезд был закрыт. Поэтому возникла необходимость отремонтировать несколько прилегающих улиц, в частности, Гарматную, Выборгскую, Нестерова. Практически речь идет о том, чтобы сделать новые улицы», — рассказал Поворозник.
Он отметил, что решение вопроса передачи 5-го цеха от Фонда государственного имущества город ожидает в октябре. После этого работы на Шулявском путепроводе планируют завершить полностью к следующему лету.
По словам чиновника, подорожание стоимости реконструкции Шулявского путепровода обусловлено, в частности, и необходимостью реконструировать прилегающие улицы и улицы, по которым осуществляются пути объезда.
Читайте также: В КГГА объяснили, почему удвоили стоимость строительства Шулявской развязки
«Это комплекс причин. Во-первых, вынужденная растянутость работ во времени. Во-вторых, необходимость ремонта дорог на улицах, о которых я говорил и которые были повреждены в результате ремонта моста. Вдобавок за время, прошедшее с начала реализации проекта, произошло много изменений, в частности, в нормативных документах. Согласно новым требованиям, мы должны добавить туда несколько дополнительных лифтов, например — сверх того количества, которое было запроектировано в начале. В начальный проект с момента начала работ мы вынуждены были внести определенные коррективы», — заявил Поворозник.
Он также отметил, что практически по всем объектам, которые строятся в Киеве, город платит средства только после проведения всех строительных и сметных экспертиз — как по проекту, так и по выполненным работам.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кабмине рассказали, когда отменят бумажную справку о месте регистрации3 ч. назад - 626 9
Банки опустили ставки: под какой процент можно разместить депозитВчера, 13:00 - 7945 6
Правительство спрогнозировало курс до 2024 года4 ч. назад - 1965 3
Зеленский пообещал ІТ-специалистам создать лучшие налоговые условия5 ч. назад - 626 3
Стало известно, какую зарплату получил глава НБУ в июлеВчера, 13:30 - 2584 3
Сколько стоит жилье в городах-миллионниках Украины (таблица)Вчера, 17:03 - 2697
В Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынкеВчера, 15:02 - 2450
Правительство спрогнозировало курс до 2024 года4 ч. назад - 1965 3
Налоговый долг в сумме до 3060 гривен, который накопился до 1 ноября 2020 года, будет списанВчера, 19:00 - 1640
Представлен электромобиль Chery за 5 000 долларовВчера, 23:05 - 1439 1
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартамПозавчера, 12:10 - 1328 6
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 739 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 630
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1797 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1704 3