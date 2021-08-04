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У Кличко рассказали, почему затягиваются работы на Шулявском мосту

У Кличко рассказали, почему затягиваются работы на Шулявском мосту

Главная причина задержки завершения работ на Шулявском путепроводе в Киеве заключается в ситуации с 5-ым цехом завода «Большевик».

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА.

«Мы никак не можем достичь договоренностей с Фондом госимущества в части выкупа 5-го цеха для общественных нужд. Основные работы, которые нужно было сделать по мосту для того, чтобы запустить проезд — выполнены. Автомобильное движение на центральной части открыто. Сейчас вопрос — в окончании работы на съездах и окрестных улицах, которые использовались для объезда. Асфальтовое покрытие там, к сожалению, практически разрушено за время, пока прямой проезд был закрыт. Поэтому возникла необходимость отремонтировать несколько прилегающих улиц, в частности, Гарматную, Выборгскую, Нестерова. Практически речь идет о том, чтобы сделать новые улицы», — рассказал Поворозник.

Он отметил, что решение вопроса передачи 5-го цеха от Фонда государственного имущества город ожидает в октябре. После этого работы на Шулявском путепроводе планируют завершить полностью к следующему лету.

По словам чиновника, подорожание стоимости реконструкции Шулявского путепровода обусловлено, в частности, и необходимостью реконструировать прилегающие улицы и улицы, по которым осуществляются пути объезда.

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«Это комплекс причин. Во-первых, вынужденная растянутость работ во времени. Во-вторых, необходимость ремонта дорог на улицах, о которых я говорил и которые были повреждены в результате ремонта моста. Вдобавок за время, прошедшее с начала реализации проекта, произошло много изменений, в частности, в нормативных документах. Согласно новым требованиям, мы должны добавить туда несколько дополнительных лифтов, например — сверх того количества, которое было запроектировано в начале. В начальный проект с момента начала работ мы вынуждены были внести определенные коррективы», — заявил Поворозник.

Он также отметил, что практически по всем объектам, которые строятся в Киеве, город платит средства только после проведения всех строительных и сметных экспертиз — как по проекту, так и по выполненным работам.

По материалам Укринформ
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