Реконструкцию Шулявского моста и строительство Киевской окружной дороги продолжат в 2023 году — Finance.ua

Реконструкцию Шулявского моста и строительство Киевской окружной дороги продолжат в 2023 году Сегодня 16:47 — Казна и Политика

Киевсовет принял изменения в Программу экономического и социального развития города Киева на 2021-2023 годы.

Так, в 2023 году выделят деньги на:

реконструкцию и строительство на участках Киевской окружной дороги, реконструкцию Шулявского моста и развитие метро;

реконструкцию Бортницкой станции аэрации и укрепление дамб иловых полей возле нее;

техническое перевооружение участков полигона в Подгорцах;

реконструкцию и техническое перевооружение завода «Энергия»;

восстановление объектов после вражеских ракетных обстрелов (в том числе ремонт ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6);

завершение начатых восстановительных работ на жилых домах по улице Глубочицкой и Остапа Вишни;

капитальный ремонт укрытий и защитных сооружений гражданской защиты планируется (на это выделили 569 миллионов);

внедрение энергоэффективных мероприятий: утепление фасадов, замену окон и ремонт кровель, капитальный ремонт инженерных сетей;

капитальный ремонт парков и скверов (150 миллионов гривен);

восстановление музеев, поврежденных в результате ракетных ударов, Музея Ханенко, Киевской картинной галереи и Музея выдающихся деятелей украинской культуры (на это предусмотрено 56,4 миллиона гривен).

Также Киевсовет утвердил Программу комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда.

Под категорию устаревшего жилья в Киеве попадает 5395 домов, они «исчерпали свой эксплуатационный ресурс и имеют неудовлетворительное техническое состояние», отметил глава комиссии городского совета по вопросам ЖКХ Александр Бродский.

По его словам, эти дома неэнергоэффективны, неприспособлены для маломобильных групп населения, имеют изношенные инженерные сети, кроме того могут разрушаться.

По словам депутата Юлии Ярмоленко, предприятие «Института Урбанистики» разработало Программу комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилищного фонда в Киеве. Она ожидает, что реализация программы поможет привлечь дополнительные инвестиции.

Напомним, Киевсовет на заседании 8 декабря принял бюджет столицы на 2023 год.

Также Киевский городской совет утвердил выделение 150 млн грн предприятиям по обслуживанию жилищного фонда для закупки дополнительных генераторов и горючего.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

The Village Україна По материалам:

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