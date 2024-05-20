В Киеве открыли движение по новому путепроводу на Оболони — Finance.ua

В Киеве открыли движение по новому путепроводу на Оболони
В столице открыли движение по новому мосту — это проезд по улице Полярной по эстакаде через Богатырскую, в Оболонском районе. Работы на этом инфраструктурном объекте начали в июне 2023 года.
Об этом рассказал городской голова Виталий Кличко.
По его словам, длина путепровода — 125 метров.
«Строители в сжатые сроки установили опоры путепровода. Смонтировали 72 балки пролетных строений. Обустроили подземный пешеходный переход. Установили современное освещение. Как и на всех новых объектах, здесь обустраивают велодорожки», — отметил Кличко.
Полностью завершить работы на объекте — открыть движение со съездами по путепроводу — планируют до осени этого года.
«А также отремонтировать подходы к развязке — участки дороги, в том числе на Богатырской. Установить пандусы подземного перехода. Установят на объекте и новые остановки общественного транспорта. Осуществят монтаж контактной сети троллейбуса и благоустройство территории», — отметил Кличко.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко проверил, как продолжаются работы на строительстве важных для города инфраструктурных объектов. В частности, на Подольско-Воскресенском мостовом переходе и транспортной развязке на пересечении улиц Полярной и Богатырской.
«Делаем все, чтобы движение автомобильного транспорта по Подольско-Воскресенском мосту полностью запустить в сентябре», — заявлял Кличко.
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