Кубраков о разрушенных городах: Отстроить их в прежнем виде невозможно — Finance.ua

Кубраков о разрушенных городах: Отстроить их в прежнем виде невозможно
Украине нужно будет искать стимулы для развития пострадавших от войны регионов. Однако восстановить полностью разрушенные россиянами города в прежнем виде будет невозможно.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал вице-премьер по восстановлению — министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. По его словам, идет работа над концепцией послевоенного восстановления.
«Работаем с консультантами, смотрим, какие варианты могут быть. В прошлом году обновили Региональную стратегию как раз для качественно нового подхода для развития общин, в том числе и пострадавших», — сказал министр.
Кубраков отметил, что некоторые регионы потеряли свою устоявшуюся экономическую модель — речь идет либо о прифронтовых, либо о тех, областях которые граничат с беларусью и россией. Там будет другая экономическая ситуация на годы и даже десятилетия. Это касается и полностью разрушенных городов, в частности, таких как Бахмут и Соледар в Донецкой области.
«Там были иностранные предприятия — в Соледаре был крупный завод KNAUF, были другие предприятия. В таком виде их восстановить, я считаю, будет невозможно», — считает чиновник.
Ранее глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявляла, что предположительно после окончания войны Украина не сможет отстроить некоторые населенные пункты, поскольку российские войска разрушили их до основания.
Правительство определило шесть населенных пунктов, восстановление которых будет происходить экспериментально — «комплексно и по новым принципам». Речь идет о Бородянке и Мощуне в Киевской области, Тростянце в Сумской области, Посаде-Покровском в Херсонской области, Циркунах в Харьковской области и Ягодном в Черниговской области.
Для восстановления Харькова нужно 9 млрд долларов, сообщал ранее мэр города Игорь Терехов.
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