Кубраков о разрушенных городах: Отстроить их в прежнем виде невозможно — Finance.ua

Кубраков о разрушенных городах: Отстроить их в прежнем виде невозможно Сегодня 16:40 — Казна и Политика

Кубраков о разрушенных городах: Отстроить их в прежнем виде невозможно

Украине нужно будет искать стимулы для развития пострадавших от войны регионов. Однако восстановить полностью разрушенные россиянами города в прежнем виде будет невозможно.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал вице-премьер по восстановлению — министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. По его словам, идет работа над концепцией послевоенного восстановления.

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«Работаем с консультантами, смотрим, какие варианты могут быть. В прошлом году обновили Региональную стратегию как раз для качественно нового подхода для развития общин, в том числе и пострадавших», — сказал министр.

Кубраков отметил, что некоторые регионы потеряли свою устоявшуюся экономическую модель — речь идет либо о прифронтовых, либо о тех, областях которые граничат с беларусью и россией. Там будет другая экономическая ситуация на годы и даже десятилетия. Это касается и полностью разрушенных городов, в частности, таких как Бахмут и Соледар в Донецкой области.

«Там были иностранные предприятия — в Соледаре был крупный завод KNAUF, были другие предприятия. В таком виде их восстановить, я считаю, будет невозможно», — считает чиновник.

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Ранее глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявляла , что предположительно после окончания войны Украина не сможет отстроить некоторые населенные пункты, поскольку российские войска разрушили их до основания.

Правительство определило шесть населенных пунктов, восстановление которых будет происходить экспериментально — «комплексно и по новым принципам». Речь идет о Бородянке и Мощуне в Киевской области, Тростянце в Сумской области, Посаде-Покровском в Херсонской области, Циркунах в Харьковской области и Ягодном в Черниговской области.

Для восстановления Харькова нужно 9 млрд долларов, сообщал ранее мэр города Игорь Терехов.

УНІАН По материалам:

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