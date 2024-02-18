Растет количество польских компаний, стремящихся приобщиться к восстановлению Украины — Finance.ua

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Растет количество польских компаний, стремящихся приобщиться к восстановлению Украины

Фондовый рынок
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Растет количество польских компаний, стремящихся приобщиться к восстановлению Украины
Растет количество польских компаний, стремящихся приобщиться к восстановлению Украины, Фото: hub.kyivstar.ua
Увеличилось количество польских компаний, желающих принять участие в восстановлении Украины. На данный момент цифра превышает 3 тысячи.
Об этом заявил директор Киевского бюро Кароль Кубица.
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«Сейчас у нас около 3 тысяч заявок, 60% из них — от малого и среднего бизнеса. Это конкретные компании, которые знают, что в Украине война, что может быть риск коррупции и тому подобное, но, несмотря на это, хотят работать на украинском рынке и участвовать в восстановлении. Есть семь основных секторов, в которых сосредоточен интерес польских предпринимателей. Это — медицинский и фармацевтический, ІТ, машины и оборудование, переработка сельскохозяйственной продукции, транспорт и логистика. Но наибольшая часть — 47% - строительная отрасль», — сказал он.
По его словам, предприятия, которые работали в Украине перед полномасштабным вторжением, работают и далее, инвестируя в развитие. Он добавляет, что польские услуги и товары имеют высокое качество и дешевле западных.
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«У нас много компаний, которые умеют работать в строительстве, инфраструктуре и, в общем, в процессе использования ресурсов европейских фондов для новых членов. Весь этот опыт мы можем передать не только бизнесменам, но и местному самоуправлению», — отметил Кубица.
Говоря о блокировании границы польскими перевозчиками, Кароль Кубица отметил, что это привело к осложнениям не только для Украины, но и для польских предпринимателей. «Они потеряли средства из-за невозможности поставить продукты в Украину. Считаю, этот вопрос — для широкого обсуждения со всеми причастными к этой проблеме сторонами», — сказал директор Киевского бюро Польского агентства инвестиций и торговли.
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Напомним, госбюджет Украины получил часть средств гранта в размере 49,4 млн долларов от правительства Японии в рамках проекта Всемирного банка «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей».
По материалам:
НВ
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